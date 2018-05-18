Названы самые полезные майские продукты
Весна подходит к концу, а это значит, что на прилавках магазинов и рынков появились свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды.
Для того, чтобы сбалансировать рацион питания и обогатить его витаминами, диетологи предлагают включить сезонные продукты в него, а о жаренной картошке и фаст-фуде можно на время забыть.
Эти продукты называют самыми полезными:
Щавель. Улучшает зрение, заботится о кровеносной системе, укрепляет иммунитет и сердечную мышцу, а также стенки сосудов.
Одуванчик. Довольно редкий продукт, но эксперты советуют есть его почаще, тем более, что в мае он как раз созревает.
Редис. Главная задача редиса - улучшить пищеварение и наладить обменные процессы в организме человека.
Крапива. По праву, листья крапивы называют природным лекарством, с помощью которого можно оздоровить организм изнутри и снаружи.
Молодая капуста. Она улучшает метаболизм, помогает похудеть и очистить организм от вредных веществ, накопленных за зиму.
Шпинат. Это один из богатейших источников йода, полезного для щитовидной железы.
Спаржа. С ее помощью можно избежать снижения уровня гемоглобина в крови, а также укрепить иммунитет.
Смело включайте перечисленные майские продукты в ежедневный рацион питания и будьте здоровы.
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