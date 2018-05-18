Названы необычные причины высокого давления

Медики рассказали, от чего может развиться гипертоническая болезнь.Если о том, что лишний вес и тревожные мысли, а также стрессы приводят к повышению артериального давления, знают все, то лишь немногим известно, что перечисленные провокаторы гипертонии - не единственные в природе.Ученые неоднократно проводили исследования, чтобы выяснить, какие еще могут быть причины у высокого давления и почему оно появляется у людей, имеющих нормальную массу тела, не нервничающих и не оказывающихся под влиянием стрессов.Как оказалось, есть несколько причин гипертонической болезни, которые смело можно назвать необычными и даже немного странными:Прием противозачаточных средств. В этих препаратах есть эстроген, которого и так должно быть достаточно в организме женщины. А когда уровень эстрогена повышается, заодно и подскакивает артериальное давление.Боязнь врачей. Наверное, вы могли замечать, что некоторые люди в довольно взрослом возрасте панически боятся медиков, так вот у них в момент страха как раз и скачет давление, поэтому перед плановым походом к врачу им нужно выпить что-то успокоительное, тогда они перенесут эту встречу более спокойно.Гормональные нарушения. Повышение уровня некоторых гормонов может вызвать скачок давления, например, одним из таких назвают гормон "альдостерон".Почечные заболевания. Чтобы проверить, не вызвала ли высокое давление почечная недостаточность, следует сдать анализ мочи. Нередко происходит так, что причина гипертонии кроется как раз в этом недуге.Сотрясение головного мозга. Причем, из-за него развивается артериальная гипертензия, даже если оно было перенесено много лет назад.Важно! При скачках давления следует обратиться к терапевту, чтобы он выяснил истинную причину такого состояния и назначил лечение.