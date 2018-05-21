Ученые рассказали, как не навредить суставам

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По мнению медиков, люди сами провоцируют развитие суставных болезней.Еще с детского сада всем рассказывают о том, как важно держать спину ровно, не сутулиться, делать зарядку и так далее, ведь суставы и в целом все тело следует беречь смолоду, чтобы в зрелом возрасте не столкнуться с кучей болячек и не терпеть боль.Несмотря на рекомендации врачей, многие люди ведут нездоровый образ жизни и уже к 30 годам жалуются на больную спину, горб, тяжесть в ногах и другие симптомы суставных заболеваний.Ученые в очередной раз напомнили о том, чего делать нельзя и стоит остерегаться для того, чтобы суставы оставались молодыми и здоровыми.Как можно угробить свои суставы:Иметь лишний вес, оказывающий тяжелую нагрузку на спину и ноги.Носить обувь на высоких каблуках, особенно, если не снимать их целый день.Работа за компьютером и написание сообщений в смартфоне/планшете может привести к болям в пальцах, опять же, из-за чрезмерной нагрузки на суставы.Ношение сумок/рюкзаков на одном плече приводит к деформации мышц и плечевых суставов, поэтому нужно часто менять положение ремешка с одного на другое плечо.Если вы спите на животе, то у вас скоро появятся проблемы с суставами шеи и спины, так как они перенапряжены в таком положении.После кардио и силовых тренировок вы не растягиваетесь. А зря, ведь это позволит поддерживать мышечную массу и суставы в норме.Курильщики тоже в серьезной опасности, так как никотин имеет свойство ухудшать кровообращение, за счет чего питательные вещества не поступают к суставам, а от этого обычно развивается артрит, радикулит и другие суставные болезни.Регулярное недосыпание, как оказалось, тоже негативно влияет на суставы. Все дело в том, что недосып провоцирует гормональный сбой, а это - первый шаг на пути к преждевременному старению всего организма и суставов в том числе.