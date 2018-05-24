Тревожность делает кости слабыми

Итальянские ученые из University Hospital of Messina считают, что тревожность влияет на уровень витамина D в организме и делает кости более хрупкими.В исследовании приняли участие 200 женщин, средний возраст которых составил 68 лет. Все они на момент участия в проекте уже пережили менопаузу.Известно, что в этот период в организме женщины происходит падение уровня эстрогенов. Это приводит к тому, что костная ткань разрушается быстрее, чем успевают появиться новые остеоциты — клетки костной ткани. Как следствие, значительно повышается риск развития остеопороза. Витамин D помогает усваивать кальций, который необходим для укрепления костной ткани. Он также замедляет старение яичников.Оказалось, что гормональные изменения — не единственный фактор, влияющий на здоровье женских костей. Женщины с повышенной тревожностью на 4% чаще получали сложные переломы в течение следующих 10 лет. Вероятность сломать шейку бедра возрастала на 3%. И в целом, у женщин с повышенной тревожностью состояние костной ткани было хуже, чем у их ровесниц со здоровой психикой. Также в «тревожной группе» был понижен уровень витамина D, что объясняет более стремительное разрушение костной ткани.Ученые считают, что заместительная гормональная терапия может помочь женщинам, которые хронически находятся в состоянии стресса. Ведь она не только позволяет справиться с последствиями менопаузы, но также снижает уровень стресса и тревожности.