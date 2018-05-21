Энцефалограмма и секреты мозга: что можно узнать?

21 мая 1873 года родился Ханс Бергер — немецкий физиолог и психиатр, которому удалось впервые в истории получить запись биотоков мозга, электроэнцефалограмму. Открытие стало настолько важным, что позже такие исследования даже называли «ритмом Бергера».Сегодня электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — доступный и распространенный метод диагностики, с помощью которого удается выявлять множество неврологических диагнозов, а также изучать мозг. Некоторое время в России прохождение ЭЭГ даже являлось обязательным для получения водительских прав. MedAboutMe расскажет, в чем особенность обследования и какие проблемы оно способно выявить.Особенности электроэнцефалографии для изучения мозгаЕще в 40-х годах XIX века ученые установили, что мозг обладает электрогенными свойствами, то есть способен генерировать электрические импульсы. Позже стало понятно, что сигнал, исходящий от нейронов, меняется под действием различных факторов, а отдельные участки мозга дают согласованные, а не хаотичные импульсы, усиливают или ослабляют друг друга. Электроэнцефалография (ЭЭГ) как раз фиксирует изменение электрических импульсов, а значит, может помочь диагностировать различные отклонения в работе головного мозга.Поскольку аппарат электроэнцефалограф сам по себе ничего не излучает, а лишь фиксирует электрическую активность, такое исследование является абсолютно безболезненным и безвредным. И если в рамках диагностики требуется проведение серии ЭЭГ, врачи могут делать их ежедневно.Диагностика всегда проводится в отдельном помещении, изолированном от шумов и света. Это необходимое условие для правильного проведения ЭЭГ, ведь в противном случае фиксируемые сигналы будут лишь реакцией на раздражение. При этом при проведении электроэнцефалографии допустимы специальные пробы, помогающие увидеть, как мозг отвечает на различные внешние факторы. Среди наиболее популярных следующие:Фотостимуляция — мигание света с частотой 20 раз в секунду. Гипервентиляционная проба — пациент должен сделать череду глубоких вдохов.Проведение проб — небезопасная процедура, поскольку в ответ на них у больных людей повышается риск приступа судорог.Электроэнцефалография может проводиться во сне. Неврологи отмечают, что такая диагностика часто бывает намного информативнее, чем ЭЭГ при бодрствовании. При таком мониторинге одновременно снимается электроэнцефалограмма и проводится видеозапись пациента. Это всегда длительное исследование, которое может занять от 3 часов до суток.Основные показания: эпилепсия, травмы и другоеСовременная медицина достаточно широко использует электроэнцефалографию, однако главным показанием к ее проведению по-прежнему остается эпилепсия. Поскольку это состояние характеризуется как раз чрезмерной возбудимостью нейронов, ЭЭГ является главным методом подтверждения диагноза. При этом патология может проявляться только во время приступов, поэтому для подробного изучения проводятся пробы и ЭЭГ-мониторинг. Диагностика дает возможность не только выявить эпилепсию, но и определить участки мозга, ответственные за возникновение эпилептических припадков.Среди других показаний к электроэнцефалограмме следующие:Любые нарушения сна, в том числе бессонница, внезапные пробуждения, сомнамбулизм, апноэ. Нарушения мозгового кровообращения. Показательно ЭЭГ после инсультов и микроинсультов. Внезапные судороги и обмороки. Головные боли и головокружение невыявленной этиологии. Черепно-мозговые травмы и их последствия. Инфекционные заболевания — энцефалиты и менингиты. Панические атаки. Дегенеративные заболевания мозга, старческие деменции, в том числе болезнь Альцгеймера. Опухоли мозга и подозрение на них. Когда проводят электроэнцефалографию детямЭлектроэнцефалография, как безопасный и безболезненный метод, помогает в диагностике неврологических и других заболеваний у детей. Проводить процедуру можно даже новорожденным, например, после тяжелых родов или родовых травм.ЭЭГ помогает выявить причину следующих отклонений у детей:Задержка психического развития. Задержка развития речи. Судороги. Заикание. Нервные тики. Сомнамбулизм.Электроэнцефалография является важным исследованием для детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП. С помощью исследования работы мозга уточняется диагноз и его тяжесть, прогрессирование патологий, эффективность проводимой терапии.Несмотря на плюсы ЭЭГ, проведение обследования у детей связано с рядом трудностей. Ребенка может напугать сам электроэнцефалограф, ЭЭГ-шлем, который надевается на голову, незнакомая обстановка, также малышу часто трудно высидеть без движения во время снятия показаний. Особенно актуально это для пациентов с нервными расстройствами и аутизмом. Детские реакции существенно усложняют проведение ЭЭГ, а иногда делают диагностику просто невозможной, поэтому в педиатрии этот метод рассматривают как дополнительный.Особые случаи проведения электроэнцефалографииИсследование импульсов, исходящих от нейронов, помогают врачам разобраться, насколько хорошо функционирует мозг пациента. ЭЭГ очень важна при нейрохирургических операциях — с помощью электроэнцефалографии можно оценить эффективность лечения, темпы восстановления больного, быстро выявить возможные осложнения.Пациентам, находящимся в коме, ЭЭГ проводится для контроля работы головного мозга, его активности или возможного угасания функций. С помощью этой диагностики подтверждается или опровергается смерть мозга.Электроэнцефалография фиксирует исключительно нейронную активность, поэтому помогает выявить истинную природу судорог, нервных расстройств, паники и прочих патологических состояний. Это важно, если у врача есть подозрение, что такие приступы — симптом психиатрических диагнозов, а не нейрогенных нарушений.ЭЭГ — важный метод для различных нейробиологических исследований. Так, например, ученые из Калифорнийского университета в Беркли с помощью такой диагностики смогли составить карту «движения мысли». По их данным, за ее формирование отвечает префронтальная кора, при этом чем сложнее мысль, тем больше участков мозга активизируются.ЭЭГ помогает понять и особенности усвоения информации. Именно с помощью этого метода немецкие ученые установили, что начиная с шестимесячного возраста младенцы намного лучше усваивают слова, если слышат их во время сна, а не бодрствования.С помощью ЭЭГ изучается психоэмоциональная сфера человека. Например, работники НИИ физиологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАМН, проведя электроэнцефалографию и функциональную магнитно-резонансную томографию, изучали мозг людей с хронической депрессией. По результатам исследования, оказалось, что у таких пациентов активность нейронов в состоянии покоя выше, чем у здоровых испытуемых. Мозг страдающих от депрессии постоянно обрабатывает информацию, более того, чаще всего это данные о самом человеке, его поступках и эмоциях. А вот исследователям из Семельского института нейронаук и поведения человека удалось выявить на ЭЭГ индивидуальные особенности людей с депрессиями. Ученые верят, что в будущем такие данные помогут лучше подобрать лечение для таких пациентов, в частности, выбрать антидепрессанты.