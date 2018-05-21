Послеродовая депрессия проявляется у отцов
Исследование проводилось методом многочисленных опросов. Как известно, после родов организм женщины испытывает сильнейший стресс в связи с гормональными сбоями, которые расшатывают нервную систему.
В отличие от женщин, стресс которых обусловлен гормональными изменениями, мужчины впадают в депрессию от резких изменений в укладе жизни, а также из-за груза ответственности и постоянного напряжения. Так по данным учёных, напряжение испытают 28% мужчин, в то время как среди женщин — лишь 10%, сообщают «Известия».
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Добавил kolonka в категорию Психиатрия
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