Найдена причина чрезмерно повышенного аппетита

Новое исследование ученых из Ратгерского университета показало, что повышенный аппетит не связан со стрессом или другими психологическими проблемами, как это часто утверждается.Повышенный аппетит, ведущий к злоупотреблению калориями даже в тех случаях, когда человек объективно должен быть сыт, может быть вызван дисфункцией в производстве гормонов. Исследователи выяснили, что с плохо контролируемым ощущением навязчивого голода и желанием есть жирную пищу связан низкий уровень определенных гормонов. В частности, научные специалисты связали аномальный аппетит с недостатком GLP-1, пептидного гормона, задействованного организмом для контроля над потребностями в пище и жидкости. В экспериментах с мышами дефицит этого вещества провоцировал устойчивое переедание, причем с предпочтением конкретно высококалорийной пищи. Ученые смогли воздействовать на гормональный переключатель и избавить своих подопечных от неуемного желания есть.«Мыши с дефицитом GLP-1 ели гораздо больше собственной биологической потребности и демонстрировали повышенный интерес к чрезмерно жирной пище. Но когда мы увеличили выработку GLP-1, нам удалось обуздать у них повышенный аппетит», - отметил в связи с этим соавтор исследования Винцент Мирабелла.Специалисты надеются, что их находка позволит разработать эффективный способ предотвращения переедания и ожирения, актуальный для людей.