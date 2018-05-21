Подсластители грозят диабетом и болезнями сердца

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Эксперты в области здорового питания рассказали, почему диетическая газировка опасна для диеты. Вроде бы безвредные подсластители нарушают метаболизм и изнашивают ферменты, которые защищают нас от диабета.В наше время искусственные подсластители можно встретить повсюду, но наука пока не сформировала единого мнения о том, являются ли они полезными или вредными. Подсластители бывают синтетическими (например, сахарин или аспартам), либо натуральными (стевия), то есть добываемыми из растений. На сегодня Санитарное управление по контролю за продуктами питания и медикаментами США одобрило 6 разновидностей искусственных и два типа натуральных подсластителя для использования в пище. Аспартам содержится почти в 6 000 продуктах питания, употребляемых в разных странах мира, а Американская диабетическая ассоциация официально рекомендует диетическую газировку в качестве альтернативы содержащим настоящий сахар напиткам.Однако медицинские исследования показывают, что подсластители вносят свой печальный вклад в развитие хронического диабета и сердечно-сосудистых болезней подобно настоящему сахару. Проблема с этими вроде бы не содержащими никаких калорий веществами заключается в том, что они не расщепляются во время пищеварения в натуральные сахара вроде глюкозы, фруктозы и галактозы, впоследствии используемыми для получения энергии или переработки в жир. Подсластители производят различные субпродукты, не превращающиеся в калории. К примеру, аспартам проходит через иной метаболический процесс и не становится обычными сахарами. Появляются доказательства того, что подсластители воздействуют на здоровые метаболические процессы.Длительное использование подсластителей связано с повышенным риском диабета второго типа. Аспартам снижает активность фермента в кишечнике, обеспечивающего защиту от диабета. Подсластитель обманывает организм, который по сладкому вкусу во рту ожидает получения чего-то высококалорийного. В результате метаболическая система, что называется, разрегулируется. Кроме того, подсластители изменяют активность мозга, связанную с употреблением сладких продуктов.