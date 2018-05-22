Рак кишечника: 5 симптомов, которые нельзя пропустить

Эксперты обеспокоены увеличением числа людей в возрасте до 50 лет, у которых развивается рак толстой кишки. Ещё недавно абсолютное большинство пациентов, страдающих данным заболеванием, были пожилыми мужчинами и женщинами. Сегодня вероятность возникновения рака толстой кишки у молодых людей увеличилась в 4 раза по сравнению с 1990 годом.Доктора не могут объяснить такой резкий скачок заболеваемости, однако женщинам нужно быть крайне бдительными.Многие люди неверно трактуют симптомы колоректального рака, поскольку не верят в то, что у них может развиться это заболевание. Это очень опасная ошибка. Чрезвычайно важно отмечать самые первые проявления болезни.1. УсталостьЭто один из наиболее распространённых симптомов колоректального рака. Женщины, страдающие данной патологией, зачастую чувствуют себя истощёнными и ослабленными. Это происходит из-за того, что в организме постепенно уменьшается количество красных клеток крови и железа. Возникает железодефицитная анемия, которая способствует появлению усталости и затруднению дыхания.2. Прямокишечное кровотечениеМногие женщины неверно трактуют данный симптом, поскольку ректальное кровотечение может быть проявлением других заболеваний (геморрой, анальная трещина). При возникновении данного симптома следует немедленно обратиться к врачу.3. Кровь в калеКровь в кале может придать ему тёмный цвет (такой кал называют дёгтеобразным). Этот симптом также требует немедленного обращения к доктору.4. Необъяснимые изменения в работе кишечникаОпухоли могут изменять консистенцию, форму, а также частоту физиологических выделений. Появляются такие симптомы, как запор, диарея, чувство неполного опорожнения кишечника после похода в туалет. При обтурации опухолью просвета кишки наблюдается тонкий кал. Если данные симптомы продолжаются неделю и более, вам следует обратиться к врачу.5. Боль в животеКолоректальный рак проявляется болью в животе, спазмами, тошнотой и рвотой. Обычно это свидетельствует о распространении опухоли за пределы кишечника.К сожалению, на ранних стадиях колоректальный рак никак не даёт о себе знать. Для профилактики этого заболевания следует регулярно проходить скрининговые обследования (колоноскопия).В процессе проведения данной процедуры могут быть удалены атипичные клетки в слизистой оболочке кишечника до того, как они превратятся в раковые. При выявлении атипичных клеток толстого кишечника или подозрении на их атипичность во время колоноскопии в обязательном порядке выполняют биопсию (взятие подозрительного биологического материала для лабораторного исследования).Эндоскопическое удаление злокачественных новообразований толстого кишечника, к сожалению, осуществляется далеко не во всех онкобольницах, чаще всего при колоректальном раке рекомендуют экстирпацию прямой кишки с формированием стомы.