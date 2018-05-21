10 неожиданных и привычных вещей, которые вызывают головные боли

Головная боль может быть разной, однако в любом случае приятной ее назвать нельзя. Как правило, именно ею сопровождаются различные недомогания, переутомление и стресс, хотя часто она приходит, казалось бы, из ниоткуда. Головную боль могут вызывать некоторые привычки или действия, которым мы не придаем особого внимания в повседневной жизни, а также внешние факторы, устранение которых поможет быстро стабилизировать общее состояние и снизить вызываемый болевыми ощущениями дискомфорт.1. ГолодУ каждого из нас собственная программа питания. Одни люди предпочитают придерживаться определенного режима, который позволяет чувствовать себя хорошо и комфортно, вторые не придают ему значения и часто пренебрегают завтраками или ужинами, третьи и вовсе перекусывают на ходу, так как постоянно заняты. Обычно мы не связываем головную боль и чувство голода, что совершенно напрасно. Слишком длинные перерывы между приемами пищи приводят к снижению уровня глюкозы, а именно она является основным источником энергии для нашего мозга. Посредством боли он подает организму соответствующие сигналы, которые многие из нас продолжают упорно игнорировать.2. Резкий ароматОбраз современного человека немыслим без аромата, который подчеркивает его индивидуальность. При этом вкусы могут разительно отличаться в зависимости от базовых привычек. Так, одни предпочитают, чтобы духи источали едва уловимый нежный аромат, другие, напротив, обожают сильные, обладающие собственным характером запахи, которые многим могут показаться резкими. Именно они зачастую бывают причиной головной боли, которая внезапно возникает в течение рабочего дня. К этой же категории внешних раздражителей можно отнести ароматы различных нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и даже широкого спектра косметических и лекарственных средств, не говоря уже о благоухании отдельных растений. В большей мере вызываемым разными запахами головным болям подвержены склонные к аллергии люди, однако не застрахован от них никто.3. Яркий светКазалось бы, что может испортить прекрасный, погожий день, залитый солнечным светом? Однако вместо того, чтобы отправиться на прогулку в ближайший парк или на пикник, многие люди вынуждены оставаться дома и бороться с внезапной головной болью. Все дело в том, что источник яркого света является мощным раздражителем, и его длительное воздействие на сетчатку глаза вызывает болевые ощущения и дискомфорт.4. ОбезвоживаниеТрудно переоценить значение водного баланса для организма и самочувствия. Обезвоживание может проявляться не только жаждой, но и снижением способности к концентрации, а также головной болью. Несмотря на то, что суточная норма потребления воды описана во многих материалах и исследованиях, каждый человек в большей мере ориентируется на собственные ощущения. Стоит помнить, что определенное количество влаги мы потребляем также вместе со свежими овощами и фруктами, которые могут стать отличным полезным перекусом в течение дня и эффективным профилактическим средством.5. Лишний весОжирение – это не только так называемая косметическая проблема, которая влияет на самооценку человека. Всем известно, что лишний вес представляет серьезную угрозу практически для всех систем органов, начиная от сердечно-сосудистой и заканчивая опорно-двигательным аппаратом. Однако это – еще и распространенная причина частых головных болей, которые возникают спонтанно. Так, благодаря одному из последних исследований, ученые пришли к выводу, что женщины, индекс массы тела которых превышает 30 пунктов, страдают от подобных недомоганий на 35% чаще, чем худощавые дамы.6. Ночной зубной скрежетПринято полагать, что зубной скрежет – это исключительно детская проблема, не характерная для взрослых людей. Однако это не совсем так. И после достижения совершеннолетия скрежет зубами может наблюдаться во время сна. Непроизвольное сжимание челюстей в течение ночи способно вызвать перенапряжение жевательных мышц, а оно, в свою очередь, – спазм, вызывающий головную боль. Для решения проблемы рекомендуется обратиться к профильному специалисту, который сможет определить ее первопричину и назначить соответствующее лечение.7. ДеликатесыВозможно, эта информация не слишком придется по душе гурманам и просто любителям вкусно поесть, однако головную боль может вызывать целый ряд продуктов питания. В первую очередь к ним относятся копченые и соленые блюда, приготовленные с использованием различных маринадов, а также «состаренные» деликатесы, например, сыры с благородной плесенью, содержащие способствующие расширению кровеносных сосудов сульфиты. По этой причине их потребление может вызывать головную боль.8. «Сонные» выходныеМногие из нас с нетерпением ждут утра выходного дня, так как впервые за неделю появится возможность, как говорится, отоспаться. Однако вместо того, чтобы почувствовать прилив сил, мы встаем с головной болью. Чтобы организм работал как часики, все его действия должны быть цикличными и, если так можно выразиться, регламентированными. Специалисты связывают головную боль, развивающуюся в выходные дни, с нарушением распорядка дня и рекомендуют просыпаться и вставать примерно в одно и то же время.9. Синий светСегодня многие люди большую часть рабочего дня проводят у мониторов своих компьютеров, а после этого – перед экранами смартфонов, планшетов и телевизоров. Вместе с тем мы забываем о том, что излучение синего спектра, равно как и изменение его яркости, чрезмерно активизирует сетчатку глаза и нервные окончания, которые в ней находятся, а также заставляет зрительный анализатор функционировать в режиме повышенной нагрузки. Эффект подобен тому, который вызывает длительное наблюдение за ярким солнечным светом.10. Социальные отношенияТо, что головную боль провоцирует стресс, уже ни для кого не секрет – поэтому она может возникнуть как посреди рабочего дня, так и после него. Однако мало кто задумывается о том, что ее причиной могут стать также отношения с самыми близкими, любимыми людьми. Они ассоциируются для каждого из нас, прежде всего, с заботой, которая порождает беспокойство. Именно это состояние нередко становится причиной развития головной боли. Дело в том, что в такие минуты мы склонны делать более короткие вдохи, то есть организм, включая головной мозг, получает недостаточное количество кислорода, из-за чего сосуды сужаются.Как видите, головная боль не всегда свидетельствует о наличии какого-либо заболевания, симптомом которого она могла бы являться. Часто ее возникновение провоцируют самые обычные и привычные вещи и действия. Как правило, она постепенно исчезает, как только прекращается «контакт с раздражителем», однако не стоит игнорировать недомогание, если оно систематическое или вызывает выраженный физический и эмоциональный дискомфорт.