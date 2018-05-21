8 полезных продуктов, которые на самом деле могут навредить фигуре

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Одним из важнейших критериев на пути к стройному и идеальному телу считается правильное и здоровое питание. Однако большинство из нас ошибочно полагают, что здоровое питание и диета — это два взаимосвязанных понятия.На деле же оказывается, что это совсем не так. Многие из полезных продуктов могут стать основным препятствием в борьбе с лишними сантиметрами на талии. Эксперты поделились популярными мифами относительно таких "полезных" продуктов.Овсяная кашаСама по себе овсяная каша не может нанести вред вашей фигуре. Но есть в этом вопросе один момент. Вряд ли кто-то из нас привык есть овсянку на завтрак без сливочного масла, сахара или того же молока. Нередко каша разбавляется орехами, сухофруктами, йогуртом и вареньем.Этот продукт хоть и очень полезен для нашего организма, но без различных добавок пресен и безвкусен. А добавки и сладости добавляют лишних калорий блюду, которое изначально было призвано быть диетическим. В результате мы не только не можем избавиться от лишних сантиметров на талии, но и с большой вероятностью получаем дополнительные.Чтобы этого не произошло, научитесь разбавлять овсяную кашу низкокалорийными добавками. Ваша фигура не пострадает, если в пресную кашу будут добавлены корица, кардамон или мускатный орех. Не отразится на ваших формах и небольшой горсти свежих ягод.Ягоды и фруктыО вреде фруктов и ягод каждый из нас думает в последнюю очередь. Оказывается, что даже такие диетические продукты являются реальной угрозой для фигуры. В них содержится большое количество фруктозы, для переработки которой организму нужно выработать определенное количество инсулина. Здесь важно соблюдать меру, и тогда лишние килограммы вам будут не страшны.Старайтесь есть в первой половине дня несладкие яблоки, зеленые бананы или грейпфруты. В качестве перекуса можно также выбирать и свежие ягоды. Однако их количество в рационе лучше снизить до 300 г. Все эти полезные для организма продукты можно добавлять в диетические каши и обезжиренные йогурты.ОвощиОдним из самых калорийных овощей считается картофель, поэтому если вы заботитесь о своей фигуре, постарайтесь исключить этот продукт из своего рациона. Кроме того, не стоить часто есть морковь, свеклу, кукурузу и зеленый горошек. Эти быстрые углеводы приводят к резкому увеличению сахара в крови, что провоцирует набор веса.Чтобы эти продукты не затрудняли похудение, лучше ешьте их в первой половине дня. Старайтесь также соблюдать меру и не есть больше 100 г этих продуктов за один прием пищи.СухофруктыВо многих источниках о правильном питании говорится о пользе сухофруктов для нашего организма. Конечно, эти полезные продукты должны быть включены в ежедневный рацион. Однако здесь стоит учитывать тот факт, что сухофрукты обладают высоким гликемическим индексом, который приведет к набору лишнего веса.Поэтому, если привыкли есть сухофрукты на завтрак или перекусывать ими во время обеда, старайтесь просто соблюдать в этом меру. Ежедневное поедание 100 г таких продуктов не нанесет вреда фигуре, а только укрепит ваш организм.Фруктовые фрешиФруктовые фреши очень полезны для нашего организма, но они помимо витаминов содержат большое количество сахара. Поэтому, если вы следите не только за своим здоровьем, но и за своими формами, окажитесь от фруктовых фрешей в пользу свежих фруктов или овощных соков. Они принесут организму не меньше витаминов, но вот на фигуре никак не отразятся.Сухие завтракиЭтот замечательный продукт давно используется приверженцами здорового питания в качестве полезного утреннего завтрака. Отрицать пользу такого продукта никто не станет, однако есть в нем один подвох — он содержит сахар и его заменители.Кроме того, в таких сухих завтраках содержится довольно большое количество добавок, таких, как изюм, шоколад и цукаты. Вместе все эти ингредиенты добавляют калорийности блюду, что не может не сказаться на ваших формах.ОрехиПо праву самым вкусным и полезным перекусом при правильном питании являются орехи. Но не все так безобидно с этим продуктом, как может показаться. Конечно, в орехах содержится большое количество необходимых организму белков, жирных кислот и клетчатки. Но вот в плане калорийности орехи превосходят даже молочный шоколад.В результате горстка-другая этого полезного продукта будет равносильна 600 г молочного шоколада. Поэтому поедание такого полезного лакомства с большой вероятностью не пройдет бесследно для вашей фигуры.Темный шоколадДля многих станет открытием, что темный шоколад также способствует набору лишнего веса. Да, в мире не существует абсолютно полезных продуктов и темный шоколад тому подтверждение. Чтобы не набрать лишний вес, старайтесь не налегать на подобное лакомство, особенно по вечерам.Шоколад — это один из тех продуктов, которым очень легко увлечься. А поедание его в больших количествах очень скоро приведет не только к лишним килограммам, но и может перерасти в куда более серьезные заболевания, такие, как ожирение или сахарный диабет.