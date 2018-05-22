9 продуктов, которые лучше не есть с алкоголем

С приходом теплой погоды в нашу жизнь врываются частые посиделки в кругу друзей и приятелей, семейные пикники и романтические свидания. На таких вечерах, помимо вкусной еды, с большой вероятностью может присутствовать и алкоголь. В умеренных дозах спиртные напитки — это неплохо и иногда даже полезно.Однако, чтобы алкоголь хорошо усвоился организмом и не принес ему вреда, важно понимать, что далеко не со всеми продуктами он гармонично сочетается. Эксперты поделились списком продуктов, которые лучше не запивать алкогольными напитками.КофеУ многих из нас вошло в привычку заканчивать праздничное застолье чашкой ароматного кофе. Такая привычка очень вредна для нашего организма. При поступлении в организм алкоголя притупляется работа нервной системы. Кофе же, наоборот, стимулирует ее работу.В результате при смешивании этих двух напитков происходит уменьшение чувства опьянения, но нейтрализация алкоголя при этом не происходит. Таким образом вы рискуете выпить гораздо больше своей нормы и спровоцировать плохое самочувствие.ЦитрусыИзлюбленной закуской для многих из нас стали цитрусовые. Все мы привыкли заедать алкоголь апельсинами, мандаринами и лимонами. Оказывается, что эта привычка тоже весьма сомнительна для нашего организма в сочетании с алкоголем. Дело в том, что в цитрусовых содержится много кислоты, которая может спровоцировать проблемы с пищеварением и без спиртных напитков. В сочетании с ними эта негативная тенденция может только усилится.Чтобы этого не произошло, старайтесь выбирать в качестве закуски бананы. В них содержится большое количество калия, который способен нейтрализовать пагубное воздействие алкоголя на организм и избавить его от обезвоживания.Соленая пищаНе лучшим выбором в качестве закуски после алкоголя считается и соленая пища. Сама по себе еда нейтрализует действие алкоголя, но вот с солеными продуктами все происходит несколько иначе. Дело в том, что крекеры, соленые орешки и другие закуски с изобилием соли вызывают чувство жажды.Хорошо, если в этот момент под рукой окажется минеральная вода. В большинстве ситуаций утолять жажду приходится все тем же алкоголем. В итоге есть высокий риск после нескольких горсток соленой пищи сильно превысить допустимую дозу спиртных напитков.Десерты с алкоголемКазалось бы, что плохого в том, чтобы дополнить бокал вина вкусной сладостью с небольшим содержанием алкоголя? На самом деле это плохая затея, от которой лучше воздержаться. Быть полностью уверенным в количестве и качестве, содержащегося в десерте алкоголя, не может никто. Вам повезет, если производители десерта добавят в блюдо высококачественный алкоголь и сэкономят на его количестве. Если этого не произойдет, вы рискуете удвоить свое опьянение.Если вам уж очень хочется полакомиться после алкоголя десертом, лучше отдавайте предпочтение сладостям, в составе которых есть молоко и любые кисломолочные продукты. Они предотвращают химические реакции в организме, вызываемые алкоголем, и уменьшают раздражение печени.Острый соусНеудачной для организма считается и комбинация спиртных напитков с острыми соусами. Употребление такой пищи может вызвать ожог слизистой оболочки пищевода и желудка, а в лучшем случае у вас появится неприятная тяжесть и изжога. При плохом развитии событий вылиться это все может в сильное опьянение или серьезное отравление.Свежие помидорыПрактически на любом пикнике можно встретить сочетание свежих томатов с крепкими напитками. Такая комбинация считается очень вредной для нашего организма. Объединение помидоров с водкой или коньяком провоцирует метеоризм и проблемы с пищеварением. Происходит это из-за высокого содержания в томатах органических кислот, которые попросту не перевариваются в таком сочетании желудком.Если вам очень хочется после алкоголя съесть помидор, можете выпить стакан томатного сока или съесть консервированные помидоры в собственном соку. Продукты переработки томатов по-другому действуют на наш организм и не вызывают негативных реакций со стороны системы пищеварения.Маринованные огурцыМаринованные огурцы считаются традиционной закуской русского застолья. Однако в сочетании с алкоголем такое блюдо оказывает губительное воздействие на организм. Дело в том, что для приготовления заготовок практически все хозяйки используют столовый уксус. А сочетание уксуса с алкоголем вызывает у организма стресс.Чтобы этого не произошло, выбирайте в качестве закуски квашеную капусту или винегрет. Эти блюда прекрасно поддерживают организм во время праздничного застолья.ШоколадШоколад после спиртных напитков — также неудачная идея. Содержащиеся в шоколаде кофеин и какао сильно нагружают поджелудочную железу: в результате от такой комбинации может возникнуть боль в животе или спазмы. В худшем случае это может спровоцировать развитие острого панкреатита.БахчевыеЛетом ни один пикник не обходится без вкусных и сочных плодов бахчевых культур. Дыни и арбузы в сочетании с алкоголем плохо перевариваются организмом из-за содержания в бахчевых огромного количества сахара.Одновременное поедание таких продуктов со спиртными напитками равносильно поеданию сладостей с алкоголем. Глюкоза в этом случае будет усваиваться первой, поэтому организм будет страдать от токсичных продуктов распада спирта. В результате такое сочетание обернется брожением в желудке и ощутимым дискомфортом внизу живота.