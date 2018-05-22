9 продуктов, которые лучше не есть с алкоголем
Однако, чтобы алкоголь хорошо усвоился организмом и не принес ему вреда, важно понимать, что далеко не со всеми продуктами он гармонично сочетается. Эксперты поделились списком продуктов, которые лучше не запивать алкогольными напитками.
Кофе
У многих из нас вошло в привычку заканчивать праздничное застолье чашкой ароматного кофе. Такая привычка очень вредна для нашего организма. При поступлении в организм алкоголя притупляется работа нервной системы. Кофе же, наоборот, стимулирует ее работу.
В результате при смешивании этих двух напитков происходит уменьшение чувства опьянения, но нейтрализация алкоголя при этом не происходит. Таким образом вы рискуете выпить гораздо больше своей нормы и спровоцировать плохое самочувствие.
Цитрусы
Излюбленной закуской для многих из нас стали цитрусовые. Все мы привыкли заедать алкоголь апельсинами, мандаринами и лимонами. Оказывается, что эта привычка тоже весьма сомнительна для нашего организма в сочетании с алкоголем. Дело в том, что в цитрусовых содержится много кислоты, которая может спровоцировать проблемы с пищеварением и без спиртных напитков. В сочетании с ними эта негативная тенденция может только усилится.
Чтобы этого не произошло, старайтесь выбирать в качестве закуски бананы. В них содержится большое количество калия, который способен нейтрализовать пагубное воздействие алкоголя на организм и избавить его от обезвоживания.
Соленая пища
Не лучшим выбором в качестве закуски после алкоголя считается и соленая пища. Сама по себе еда нейтрализует действие алкоголя, но вот с солеными продуктами все происходит несколько иначе. Дело в том, что крекеры, соленые орешки и другие закуски с изобилием соли вызывают чувство жажды.
Хорошо, если в этот момент под рукой окажется минеральная вода. В большинстве ситуаций утолять жажду приходится все тем же алкоголем. В итоге есть высокий риск после нескольких горсток соленой пищи сильно превысить допустимую дозу спиртных напитков.
Десерты с алкоголем
Казалось бы, что плохого в том, чтобы дополнить бокал вина вкусной сладостью с небольшим содержанием алкоголя? На самом деле это плохая затея, от которой лучше воздержаться. Быть полностью уверенным в количестве и качестве, содержащегося в десерте алкоголя, не может никто. Вам повезет, если производители десерта добавят в блюдо высококачественный алкоголь и сэкономят на его количестве. Если этого не произойдет, вы рискуете удвоить свое опьянение.
Если вам уж очень хочется полакомиться после алкоголя десертом, лучше отдавайте предпочтение сладостям, в составе которых есть молоко и любые кисломолочные продукты. Они предотвращают химические реакции в организме, вызываемые алкоголем, и уменьшают раздражение печени.
Острый соус
Неудачной для организма считается и комбинация спиртных напитков с острыми соусами. Употребление такой пищи может вызвать ожог слизистой оболочки пищевода и желудка, а в лучшем случае у вас появится неприятная тяжесть и изжога. При плохом развитии событий вылиться это все может в сильное опьянение или серьезное отравление.
Свежие помидоры
Практически на любом пикнике можно встретить сочетание свежих томатов с крепкими напитками. Такая комбинация считается очень вредной для нашего организма. Объединение помидоров с водкой или коньяком провоцирует метеоризм и проблемы с пищеварением. Происходит это из-за высокого содержания в томатах органических кислот, которые попросту не перевариваются в таком сочетании желудком.
Если вам очень хочется после алкоголя съесть помидор, можете выпить стакан томатного сока или съесть консервированные помидоры в собственном соку. Продукты переработки томатов по-другому действуют на наш организм и не вызывают негативных реакций со стороны системы пищеварения.
Маринованные огурцы
Маринованные огурцы считаются традиционной закуской русского застолья. Однако в сочетании с алкоголем такое блюдо оказывает губительное воздействие на организм. Дело в том, что для приготовления заготовок практически все хозяйки используют столовый уксус. А сочетание уксуса с алкоголем вызывает у организма стресс.
Чтобы этого не произошло, выбирайте в качестве закуски квашеную капусту или винегрет. Эти блюда прекрасно поддерживают организм во время праздничного застолья.
Шоколад
Шоколад после спиртных напитков — также неудачная идея. Содержащиеся в шоколаде кофеин и какао сильно нагружают поджелудочную железу: в результате от такой комбинации может возникнуть боль в животе или спазмы. В худшем случае это может спровоцировать развитие острого панкреатита.
Бахчевые
Летом ни один пикник не обходится без вкусных и сочных плодов бахчевых культур. Дыни и арбузы в сочетании с алкоголем плохо перевариваются организмом из-за содержания в бахчевых огромного количества сахара.
Одновременное поедание таких продуктов со спиртными напитками равносильно поеданию сладостей с алкоголем. Глюкоза в этом случае будет усваиваться первой, поэтому организм будет страдать от токсичных продуктов распада спирта. В результате такое сочетание обернется брожением в желудке и ощутимым дискомфортом внизу живота.
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