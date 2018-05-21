Врачи заявили об опасности рыбных блюд

Жирную морскую рыбу обычно превозносят за полезные для организма свойства. Но врачи утверждают, что употребление рыбы должно тщательно контролироваться и в общем полезна она не всем.Традиционно считается, что морская рыба является незаменимым поставщиком в человеческий организм жизненно важных микроэлементов и витаминов. Но, как отметила в интервью ГолосUA врач-диетолог Виктория Савицкая, именно морская рыба может оказаться источником опасно высокого количества ртути, попадающей в нее в результате загрязнения природных водоемов.«Увы, в рыбе, которую мы покупаем в супермаркете, зачастую зашкаливает уровень содержания ртути, - и оно растет вместе с загрязнением океана. Часто употреблять морскую рыбу не стоит, особенно детям», - сказала специалист.Также, по словам врача, увлекаться рыбными деликатесами небезопасно людям, страдающим от нарушений функций поджелудочной железы. Таким людям именно жирные сорта рыбы, считающиеся наиболее полезными, как раз и могут испортить самочувствие.Интересно, что проводившиеся ранее исследования также предоставляли данные о том, что полезная казалось бы рыба может вредить организму. В частности, было обнаружено, что частое употребление жирной рыбы почти на 25% повышает опасность развития диабета второго типа. Что касается содержания ртути в рыбе, то ученые констатировали: негативное действие опасного для здоровья химиката не ослабевает даже после термической обработки.