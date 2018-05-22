Назван самый полезный фрукт для худеющих
Американские диетологи советуют налегать на грейпфруты всем, кто хочет быстро похудеть без вреда для здоровья.
В США было проведено исследование, в котором принимали участие около ста человек. Перед началом эксперимента каждый прошел медицинское обследование, сдал необходимые анализы, а также взвесился.
Всех добровольцев разделили на три группы:
1) участники употребляли 0,5 грейпфрута 3 раза в день перед едой;
2) необходимо было пить по стакану свежеотжатого грейпфрутового сока 2-3 раза в день;
3) грейпфрутов в рационе питания подопытных не было ни в каком виде.
Ученые провели заключительное обследование и взвешивание всех участников исследования через 12 недель после его начала. Как оказалось, у добровольцев из 1 и 2 группы значительно сократилась масса тела. В среднем, они худели на 1-1,5 кг в неделю и по окончанию проекта стали весить на 12-18 кг меньше. Это при том, что их рацион питания потерпел изменения только в том плане, что они ели грейпфруты или пили грейпфрутовый сок, а в остальном - питались, как и раньше.
Правда, практически все отметили, что их аппетит значительно уменьшился и исследователи нашли объяснение этому - грейпфрут снижает уровень глюкозы в крови, соответственно, повышается чувствительность к инсулину, а от этого не появляется сильного чувства голода.
Исследователи даже назвали грейпфрут и сок из него "мощным противодиабетическим средством", которое должно присутствовать в ежедневном меню людей, имеющих лишний вес и предрасположенность к диабету.
Также, у добровольцев, налегающих на грейпфруты, снизился уровень "плохого" холестерина, приблизительно, на 20%.
А вот показатели здоровья и веса у участников из 3 группы вообще не изменились.
Огромное преимущество грейпфрутов состоит еще и в том, что эти цитрусовые обогащены витамином С, не только укрепляющим иммунитет, но и помогающим эффективнее избавляться от лишних килограммов.
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