Назван самый полезный фрукт для худеющих

По словам ученых, лучше этого фрукта для людей, желающих избавиться от лишнего веса, не существует.Американские диетологи советуют налегать на грейпфруты всем, кто хочет быстро похудеть без вреда для здоровья.В США было проведено исследование, в котором принимали участие около ста человек. Перед началом эксперимента каждый прошел медицинское обследование, сдал необходимые анализы, а также взвесился.Всех добровольцев разделили на три группы:1) участники употребляли 0,5 грейпфрута 3 раза в день перед едой;2) необходимо было пить по стакану свежеотжатого грейпфрутового сока 2-3 раза в день;3) грейпфрутов в рационе питания подопытных не было ни в каком виде.Ученые провели заключительное обследование и взвешивание всех участников исследования через 12 недель после его начала. Как оказалось, у добровольцев из 1 и 2 группы значительно сократилась масса тела. В среднем, они худели на 1-1,5 кг в неделю и по окончанию проекта стали весить на 12-18 кг меньше. Это при том, что их рацион питания потерпел изменения только в том плане, что они ели грейпфруты или пили грейпфрутовый сок, а в остальном - питались, как и раньше.Правда, практически все отметили, что их аппетит значительно уменьшился и исследователи нашли объяснение этому - грейпфрут снижает уровень глюкозы в крови, соответственно, повышается чувствительность к инсулину, а от этого не появляется сильного чувства голода.Исследователи даже назвали грейпфрут и сок из него "мощным противодиабетическим средством", которое должно присутствовать в ежедневном меню людей, имеющих лишний вес и предрасположенность к диабету.Также, у добровольцев, налегающих на грейпфруты, снизился уровень "плохого" холестерина, приблизительно, на 20%.А вот показатели здоровья и веса у участников из 3 группы вообще не изменились.Огромное преимущество грейпфрутов состоит еще и в том, что эти цитрусовые обогащены витамином С, не только укрепляющим иммунитет, но и помогающим эффективнее избавляться от лишних килограммов.