Названы главные советы по употреблению зеленого чая

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Врачи подтвердили пользу напитка.Слышала ли ты о пользе зеленого чая? Зеленый чай приобрел большую популярность на Западе после того, как научные исследования подтвердили благоприятное влияние этого напитка на здоровье человека. Современные диетологи рекомендуют регулярно пить зеленый чай. Однако полезные свойства этого напитка – далеко не новость.Китайцы наслаждаются целебными свойствами такого чая на протяжении нескольких тысячелетий. Как именно регулярное употребление зеленого чая отражается на здоровье, ты сможешь узнать, прочитав 11 пунктов.1. Уменьшение риска развития ракаДоказано, что регулярное употребление зеленого чая сокращает риск развития определенных видов рака. Исследования показали, что люди, употребляющие зеленый чай, на 60% реже страдают от рака пищевода. Другие исследования показали, что зеленый чай содержит вещества, препятствующие росту раковых клеток. Также такой час рекомендуют употреблять людям, в чьих семьях были случаи ракового заболевания.2. Нормализация уровня холестеринаУровень холестерина в крови далек от нормы? В таком случае тебе стоит выпивать хотя бы одну чашку зеленого чая в день. Eсть свидетельства того, что употребление зеленого чая снижает общий уровень холестерина и триглицеридов. Зеленый чай также помогает повысить уровень хорошего холестерина. Так как зеленый чай нормализует уровень холестерина в крови, выпивая его по три чашки в день, ты сможешь защитить себя от атеросклероза и других сердечных заболеваний.3. Польза антиоксидантовЗеленый чай полезен еще и тем, что содержит катехин полифенол, называемый также галлат эпигаллокатехина, который является очень сильным антиоксидантом. Он не только снижает риск развития раковых и сердечных заболеваний, но и повышает общий иммунитет, препятствует образованию тромбов, уменьшает влияние свободных радикалов на ДНК, замедляет процессы старения и отсрочивает такие возрастные заболевания, как болезнь Альцгеймера.Исследования показали, что антиоксидант, содержащийся в зеленом чае, придает энергию и снижает аппетит, тем самым снижая риск развития гипертонии и прочих заболеваний, связанных с избыточной массой тела. Антиоксиданты находятся и в других травяных чаях.4. ДиабетВ Китае зеленый чай традиционно используют для контроля уровня глюкозы в крови. Результаты опытов, проведенных на животных, показали, что зеленый чай может помочь предотвратить развитие диабета. Зеленый чай также может замедлить развитие болезни, нормализуя уровень глюкозы в крови.5. Заболевания печениИсследования показали, что ежедневное употребление десяти чашек зеленого чая поможет предотвратить развитие заболеваний печени. Более того, употребление большого количества зеленого чая поможет вылечить заболевания печени, вызванные алкоголем и другими токсинами. Есть свидетельства того, что зеленый чай препятствует развитию злокачественной опухоли печени.6. Уменьшает боль при ревматоидном артритеЕсли у тебя ревматоидный артрит, пей зеленый чай, он поможет тебе уменьшить боль. Это одно из важнейших преимуществ зеленого чая! Многие врачи рекомендуют своим пациентам пить зеленый чай при ревматоидном артрите.7. Зеленый чай предотвращает разрушение зубовУ тебя постоянные проблемы с зубами и ты ищешь способы, как можно предотвратить разрушение зубов? Тогда тебе нужно пить зеленый чай. Доказано, что зеленый чай может предотвратить воспаление десен и разрушение зубов.8. Зеленый чай поможет сбросить весЭто одно из лучших преимуществ зеленого чая для тех девушек, которые пытаются сбросить лишний вес. Две чашки зеленого чая в день помогут ускорить обмен веществ.9. Уменьшает количество прыщей и предотвращает их дальнейшее появлениеПоговаривают, что зеленый чай помогает не только уменьшить количество прыщей, но и предотвращает их дальнейшее появление, ведь борется со свободными радикалами, которые вредят коже.10. Помогает при аллергииТы заметила, что в каждом новом сезоне у тебя проявляется аллергия? Если ты начнешь пить зеленый чай, то сможешь забыть о ней. Зеленый чай поможет избавиться от чиханья, кашля и слез из глаз при аллергии.11. Повышает продолжительность жизниСреди долгожителей, отпраздновавших 100-летний юбилей, немало тех, кто постоянно употребляет зеленый чай. А значит вполне возможно, он и есть тот чудодейственный напиток долголетия.Конечно, зеленый чай – не панацея от всех болезней, но заварив чашку ароматного напитка, ты, как минимум, поднимешь себе настроение. Нам очень интересно узнать, ты пьешь зеленый чай?