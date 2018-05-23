Ночная потливость: 5 возможных причин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Потоотделение — это процесс, посредством которого организм регулирует свою температуру. Точно так же он регулирует уровни мочевины, незаменимых аминокислот и других веществ, которые являются остатками различных процессов. Обычно потоотделение повышается, когда вы тренируетесь или делаете что-то, что требует больших физических усилий.Секреция пота в организме человека производится потовыми железами, функция которых зависит от гормонов, таких как катехоламины, андрогены, гормоны щитовидной железы.Многие люди страдают от чрезмерной ночной потливости. С чем связана эта проблема и когда нужно обращаться к врачу?Некоторые лекарственные препараты могут стать причиной активного потоотделения по ночам.• Препараты для снижения сахара в крови.• Кортизон, стероидный гормон, используемый для лечения воспаления и уменьшения болиСтресс заставляет ваше тело потеть и это вполне естественная реакция организма.Но если вы часто потеете по ночам, это может быть связано с неврологической системой, например, с болезнью Паркинсона.Менопауза — самая распространенная причина ночной потливости у женщин. Это связанно с гормональными изменениями в организме, особенно с низким уровнем эстрогена. Средний возраст начала менопаузы составляет около 51 года. Менопауза является нормальным периодом в жизни каждой женщины и не требует лечения.Чтобы справиться с симптомами менопаузы, нужно обратиться к врачу, который назначит гормональную заместительную терапию.Гипергидроз — это медицинский термин, используемый для описания чрезмерного потоотделения. Это распространенное расстройство, у которого нет другой медицинской причины, кроме генетической предрасположенности.Гипертиреоз — это состояние, вызвано неправильной работой щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны выше нормального уровня. Сильное чувство усталости в течение дня и чрезмерная ночная потливость должны насторожить вас о наличии проблемы.