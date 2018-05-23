Ночная потливость: 5 возможных причин
Секреция пота в организме человека производится потовыми железами, функция которых зависит от гормонов, таких как катехоламины, андрогены, гормоны щитовидной железы.
Многие люди страдают от чрезмерной ночной потливости. С чем связана эта проблема и когда нужно обращаться к врачу?
1. Лекарственные препараты
Некоторые лекарственные препараты могут стать причиной активного потоотделения по ночам.
• Препараты для снижения сахара в крови.
• Кортизон, стероидный гормон, используемый для лечения воспаления и уменьшения боли
2. Неврологические проблемы
Стресс заставляет ваше тело потеть и это вполне естественная реакция организма.
Но если вы часто потеете по ночам, это может быть связано с неврологической системой, например, с болезнью Паркинсона.
3. Менопауза
Менопауза — самая распространенная причина ночной потливости у женщин. Это связанно с гормональными изменениями в организме, особенно с низким уровнем эстрогена. Средний возраст начала менопаузы составляет около 51 года. Менопауза является нормальным периодом в жизни каждой женщины и не требует лечения.
Чтобы справиться с симптомами менопаузы, нужно обратиться к врачу, который назначит гормональную заместительную терапию.
4. Хронический гипергидроз
Гипергидроз — это медицинский термин, используемый для описания чрезмерного потоотделения. Это распространенное расстройство, у которого нет другой медицинской причины, кроме генетической предрасположенности.
5. Гипертиреоз
Гипертиреоз — это состояние, вызвано неправильной работой щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны выше нормального уровня. Сильное чувство усталости в течение дня и чрезмерная ночная потливость должны насторожить вас о наличии проблемы.
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