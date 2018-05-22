Аллергия и помощь врача аллерголога

Аллерголог — это специалист узкого профиля медицинской науки, который занимается диагностикой, профилактикой, изучение механизмов развития аллергических реакций, а также их лечением. Не так давно аллергия считалась редким заболеванием, не оказывающим серьезного влияния на организм человека. К началу текущего века ситуация в корне изменилась, во всем мире произошел заметный рост уровня аллергических заболеваний. По данным статистики четверть населения Земли страдает от различных видов аллергии. В нашей стране порог аллергических заболеваний ещё выше, более 30 % россиян имеют положительную реакцию на тот или иной аллерген.С каждым годом список возможных аллергенов расширяется. Наблюдается тенденция: улучшение жизни человека прямо пропорционально росту числа аллергических заболеваний. В первую очередь это связано с развитием химической промышленности, с заметным ухудшением экологии и с увеличением числа детей, выросших на искусственном вскармливании. Ежегодно количество аллергических больных по сравнению с предыдущим годом удваивается.Наиболее часто встречаются пищевая, лекарственная аллергия, контактная аллергия на химическую продукцию, респираторная аллергия на шерсть животных, пыль и пыльцу цветущих растений (поллиноз). Больные страдают заложенностью носа, кашлем, тошнотой, возникает опухание гортани и ускоренное сердцебиение, имеются и другие симптомы заболевания. Кроме того, что аллергические симптомы сами по себе осложняют жизнь человека, аллергены являются одной из причин возникновения бронхиальной астмы.Полностью аллергические заболевания не излечиваются, но своевременное обращение к специалисту поможет значительно облегчить состояние больного. Часто единственной надеждой больного становится высококвалифицированный врач-аллерголог, ведь эффективность лечения заболевания во многом зависит от качественной диагностики. Правильное составление аллергологического анамнеза способствует сужению круга возбудителей заболевания и уже на этом этапе опытный врач в 40% случаев имеет возможность поставить правильный диагноз. На следующем этапе медицинского обследования пациенту назначается ряд клинико-лабораторных исследований органов, в которых происходит аллергическое воспаление (носовых пазух, слизистых оболочек, ЛОР-органов). Важным этапом обследования является аллергодиагностика, в процессе которой пациенту при помощи пыльцовых аллергенов ставятся провокационные пробы на коже. Таким образом, устанавливается этиология заболевания и скорость реакции организма при попадание в него аллергена. Максимально точной методикой установления аллергена можно назвать иммунологическое исследование крови на особые IgЕ-антитела. Эта методика имеет высокую информативность, точность до 95% и не имеет противопоказаний.После постановки диагноза врач аллерголог приступает к лечению пациента. Аллергическая терапия состоит в устранении аллергена, симптоматической и патогенетической фармакотерапии, вакцинации против аллергии. Устранение аллергена из окружения и питания пациента поможет избежать обострения болезни. Симптоматическое лечение заболевания (применение сосудосуживающих капель) облегчает дыхание и общее состояние больного. Патогенетическая терапия направлена на блокировку IgE, ответственных за развитие аллергии. На устранение причины заболевания направлена аллерговакцинация, которая способствует ремиссии на несколько лет. Вся терапия по лечению этого распространенного заболевания начинается в осеннее-зимний период, когда в природе отсутствуют естественные раздражители.Для лечения аллергии требуется последовательность со стороны пациента и высокая квалификация врача. Поэтому, перед началом приема антигистаминных препаратов, нужно провести комплексное тщательное обследование организма. Это обязательно нужно делать под наблюдением врача аллерголога.Полностью аллергию вылечить невозможно, но своевременное обращение к врачу способно значительно облегчить состояние пациента и уменьшить проявления заболевания. Высокая квалификация врачей аллергологии позволяет быстро поставить верный диагноз и назначить эффективные лекарственные препараты для подавления действия аллергена. Аллерголог с помощью проведения специальных провокационных проб выявит возбудителя аллергии и даст рекомендации, как уменьшить его влияние на организм. Прежде всего, необходимо устранить возбудитель аллергии из окружения и питания пациента. Сосудосуживающие капли и антигистаминные препараты, которые подбираются врачом, помогут снять симптомы заболевания и улучшить качество жизни пациента. Своевременное обращение к аллергологу предотвратит такое серьезное осложнение аллергии, как бронхиальная астма.