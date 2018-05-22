Пробиотики для здоровья человека

Слово «антибиотики» уже давно и прочно вошло в наш лексикон, а вот похоже звучащее слово «пробиотики» еще для многих из нас остается практически тайной за семью печатями. Кто же они, знакомые незнакомцы? Пробиотики — это живые бактерии, которые полезны для здоровья человека, если конечно же потреблять их в нужных количествах. Эти невидимые глазу микроорганизмы очень важны для человека, их исследованием занимаются сотни ученых по всему миру.В Париже регулярно проходят международные конвенции по пробиотикам. Столь пристальное внимание к ним совершенно неудивительно: ведь их все чаще применяют при профилактике и лечении таких серьезных заболеваний, как непереносимость лактозы, гастроэнтерит и так знакомая многим людям диарея.Термин «пробиотик» — это производное от греческого слова bios, в переводе обозначающего «жизнь», что как нельзя лучше отражает суть явления. Наиболее часто используемые на практике пробиотики — это лактобактерии Lactobacillus и Streptococcus, а также Bifidobacterium.Пробиотики были известны несколько тысячелетий назад. Еще древние народы заквашивали молоко в кувшинах или бурдюках, они считали, что кислое молоко — ключ к долгой жизни. А наш знаменитый соотечественник, ученый Илья Мечников в 1903 г. опубликовал книгу «Этюды о природе человека», в которой научно обосновывал необходимость употребления в пишу большого количества кисломолочных продуктов.Мы же, наверное, чаще всего встречаемся с этими микроскопическими бактериями-целителями, когда… по утрам или днем едим йогурт. Правда, далеко не все молочные продукты обладают живительными свойствами пробиотиков, а только те из них, которые содержат живые бактерии во вполне определенной концентрации. Только в этом случае они способны оказать благотворное лечебное влияние на желудок, кишечный тракт и весь организм в целом.Знаете ли вы, что в желудке и кишечнике человека присутствует бактерий и полезных, и патогенных в 10 раз больше, чем клеток в организме — около 100 000 млрд.? Ученые считают, что эта композиция для каждого человека уникальна — своего рода «вторые отпечатки пальцев». И вот пробиотики-то способны положительно влиять на состав этой разнообразной флоры и ее функционирование. Пробиотики, в отличие от бактерий, постоянно обитающих в нашем организме, попадают в него извне и не остаются в нем. Именно поэтому, чтобы получить желаемый эффект, нужно в течение длительного времени каждый день есть молочные продукты, содержащие пробиотики.Наверное, не стоит смотреть на пробиотики, как на лекарство в строгом смысле этого слова. Это скорее усердные труженики, помогающие клеткам слизистой оболочки желудка и кишечника «сплотиться» и создать надежный защитный барьер для атакующих организм патогенных бактерий. Именно в желудке и кишечнике находится около 75—80% клеток, отвечающих за иммунитет. Как считают ученые, пробиотики способны воздействовать на иммунную систему человека, в том числе через желудочно- кишечную флору.Можно привести факты, подтверждающие живительное воздействие пробиотиков. В Японии, например, группа ученых во главе с профессором Ямашира достигла впечатляющих результатов, применяя пробиотики для лечения недоношенных детей и младенцев, родившихся с очень малым весом (менее 1 кг). Исследования показали снижение уровня смертности до нуля. Дети быстро набирали вес, их сопротивляемость заболеваниям существенно повысилась.