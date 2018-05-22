Секреты здоровой улыбки

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Многие считают, что сохранить зубы до старости это далеко несбыточная мечта, на которую нужно потратить большие суммы денег. Однако чаще вовсе не нужно тратиться на дорогие визиты к стоматологу. Правильная гигиена, рациональная пища всегда помогут сохранить вашу ослепительную улыбку.Правильный уход за зубамиДля предотвращения кариеса нужна тщательная ликвидация микробов с поверхности зубов, а также создание баланса микрофлоры в ротовой полости. Для этого нужна правильность ухода за зубами. Чистка зубов должна проводиться только после приёма утреннего приёма пищи. Чистка до еды просто не целесообразна. После еды эмаль зубов становится мягкой и ей нужно время на возвращение в нормальное состояние. Процедура полоскания рта после еды в течение трёх минут будет полезна как для снятия налёта, так и для укрепления мышц губ и щек. Особенно важна чистка языка и области щек, на которых также скапливается огромное количество микробов.Защита слизистых области дёсенДля этого целесообразно полоскание противовоспалительными травами, например ромашкой. Периодически возможно смазывание слизистой рта мёдом. Несколько натертых долек чеснока подойдут для укрепления дёсен.Черный чай, и натуральный кофе поможет в регуляции кислотно-щелочного баланса в ротовой полости и дополнительно помогает бороться с бактериями.Важный микроэлемент для сохранения зубов является кальций. Правильно составленный рацион питания должен восполнять запасы кальция в организме. Источниками кальция являются многие овощи, большее количество его содержится в молочных продуктах. Немаловажный микроэлемент для зубов является и витамин д. Его возможно получить из морской рыбы, либо мяса птицы. Полноценное поступление минералов поможет сохранить здоровую улыбку.Твердые овощи и фрукты нужны не только для пищеварения, а также они хорошо справляются с поверхностным скопившимся налётом. Основой механизма является откусывание и жевательные движения твердых кусков, которые работают по принципу зубной щетины.Важно о щёткеКакой должен быть правильный выбор щётки?Головка щетки должна быть с максимально маленькой головке в совокупности с длинной изогнутой ручкой. Такая щётка эффективно удаляет налёт в труднодоступных местах и отлично массирует дёсна.Щётка должна быть обязательно обновлена раз три месяца.Угроза здоровой улыбки лежит в основном за счёт возникновения кариеса и пародонтоза. Высокое содержание минералов содержится в твердых тканях зуба. Под воздействие различных факторов происходит разрушение минералов на поверхности зуба. На той поверхности, где минералов будет меньшее количество и появится возможность присоединения кариеса. За счёт образования очага, попавшие в него микробы, повреждают внутренние части зуба. При пародонтозе происходит воспаление дёсен, причиной тому также станет зубной налёт. Появляется повышенная кровоточивость и болезненность дёсен.