Обморок: симптомы, причины, действия

Обморок — это короткий эпизод бессознательности, вызванный внезапным падением артериального давления. Наиболее вероятной причиной этого внезапного падения будет либо изменение кровеносных сосудов, либо сердцебиения.Кровеносные сосуды постоянно регулируют свою ширину, чтобы обеспечить постоянное кровяное давление. Например, сосуды сужаются (затягиваются), когда мы поднимаем тяжести. Временное низкое кровяное давление может быть вызвано различными событиями, которые заставляют кровеносные сосуды расширяться, включая сильную жару, эмоциональный стресс или боль. Отсутствие крови в мозге вызывает потерю сознания.Большинство обмороков пройдут быстро и не будут серьезными. Обычно эпизод обморока продлится всего несколько секунд, хотя это заставит человека чувствовать себя плохо, а восстановление может занять несколько минут. Если человек не выздоравливает быстро, всегда следует обратиться за неотложной медицинской помощью.1. Симптомы обморокаСимптомы слабого обморока включают:Головокружение.Бред.Бледное лицо.Потение.Повышенная тревожность и беспокойство.Тошнота.Коллапс.Бессознательность, на несколько секунд.Полное восстановление через несколько минут.Иногда коллапс может быть вызван более серьезным событием, таким как инсульт или нарушение нормального сердечного ритма. Слабый обморок может сказать, что нужна проверка.Если человек жалуется на одышку, боль в груди, учащенное сердцебиение, или если импульс быстрее или медленнее, чем ожидалось, нужно обратиться к врачу. Точно так же, невнятная речь, слабость в любых конечностях являются признаками серьезной проблемы.2. Причины снижения артериального давленияВременное снижение АД может быть вызвано различными факторами, в том числе:Чрезвычайная жара, которая отталкивает кровь от основной системы кровообращения.Эмоции.Сильная боль.Вид крови.Вид иглы для подкожных инъекций.Другие события, которые может испытывать человек.3. Что делать, если вы чувствуете слабостьЕсли возможно, лягте и поднимите ноги. Это может предотвратить потерю сознания. Если невозможно лечь, опустите голову так низко, насколько это возможно.Если вы упали в обморок, остановитесь на 20 минут. Если нужно встать делать это медленно.4. Первая помощь и обморокПервая помощь для лица, которое упал в обморок, включает:Помочь человеку лечь.Если человек бессознателен, поверните его на свою сторону. Проверьте, что он дышит, и пульс.Если возможно, поднимите ноги человека выше головы.Если эпизод обморока был вызван теплом, удалите или ослабьте одежду, попробуйте остудить человека, протерев его влажной тканью.Оцените любые потенциальные травмы, если он упал.В экстренном случае всегда звоните в 103, если человек не очнулся или не восстановился через несколько минут.5. Гипотония и обморокГипотония — это состояние, характеризующееся кровяным давлением (КД), которое ниже обычного или обычного для человека.Гипотония может быть вызвана различными факторами, включая сердечные заболевания и аномальные сердечные ритмы, некоторые инфекции, обезвоживание и лекарства для высокого КД или определенных сердечных заболеваний. Низкое кровяное давление также может быть вызвано расстройством надпочечников. Частые обмороки должны быть подвергнуты медицинскому исследованию, чтобы проверить причины.Ортостатическая гипотензияКровеносные сосуды реагируют на земное тяготение, сжимаясь (затягиваясь). Это увеличивает или поддерживает КД, когда мы встаем с сидячего/лежачего положения.Ортостатическая гипотония — кровеносные сосуды не приспосабливаются к стоящему положению, а вместо этого позволяют снизить кровяное давление, что может вызвать обморок. По этой причине некоторые люди, особенно пожилые, страдающие кровяным давлением, должны вставать с постели или медленно. Это помогает предотвратить обморок после внезапных изменений положения.Это вызывает ортостатическую гипотензию:Болезни нервной системы (невропатия).Длительное нахождение в лежащем положении.Дегидратация.Аритмия.Изменения в препарате кровяного давления.То, что нужно запомнитьОбщими причинами обморока являются тепло, боль, дистресс, вид крови, беспокойство.Лежачее положение часто улучшает состояние человека.Частые обморочные состояния должны быть подвергнуты медицинскому исследованию, чтобы узнать причины.