Народные средства для лечения ожогов



I (Покраснение внешних слоев кожи, периодически припухлость).



II (Покраснение внешних слоев кожи, а также последующего (дермы). Характеризуется волдырями и более ощутимой болью).



III (Страдают все слои кожи, в том числе и жировая прослойка).



IV (Страдают сухожилия, кости, мышцы. Омертвляется кожа).



Первая помощь

Дополнительные средства

Термические ожоги — вещь, к сожалению, нередко встречающаяся в бытовых условиях. Некоторые из них — на легких или относительно средних стадиях вполне возможно вылечить, не обращаясь к врачу.Прежде всего, стоит разобраться в классификации ожогов.В домашних условиях можно лечить только ожоги двух первых степеней. При ожогах более высоких степеней необходимо медицинское вмешательство.Снять с частей тела сдавливающие кровоснабжение предметы (например, часы, если повреждена кисть руки). Но отдирать приставшую непосредственно к ожогу одежду не стоит.Обожжённое место необходимо охладить, например, подставить его под холодную воду или сделать холодный марлевый компресс. Это останавливает разрушение пораженных тканей. Не допускается использовать для компрессов вату, так как в силу строения своих волокон, она способствует дальнейшему раздражению тканей.Также нельзя прикладывать к ожогу куски льда, поскольку он способствует обморожению тканей, и в данном случае таким образом ожог не получится нейтрализовать, только усилить раздражение.Вообще не стоит обрабатывать кожу любыми раздражающими средствами, например, спиртом или одеколоном, а также самостоятельно прокалывать волдыри.Также нельзя мазать пораженное место жиросодержащими мазями или маслами.По мере подсыхания раны можно использовать специальные средства (например, гель «Солкосерил»).Прикладывать холод следует в течении более 5 минут, далее отталкиваться от своего самочувствия или степени ожога.При поражении ожогом более 10-15 % пострадавшему следует выпить 0.5 литра воды с разведенной в ней пищевой содой или солью. Также для приема внутрь на данном этапе подходит молоко или сырые яйца, так как вещества внутри этих продуктов помогают восстанавливать ткани и слизистую оболочку.Можно принять безрецептурные обезболивающие средства («Найз», «Пенталгин» и т.д.) .Помимо фармацевтического лечения, существуют и довольное эффективные народные средства.Ниже представлен перечень некоторых из них.Натереть его на терке и с получившейся кашицей сделать компресс. Сменить компресс по мере его нагревания.Действовать аналогично с картофельным компрессом.Наносить её толстым слоем три раза в день на место ожога. Держать ее в течение часа.Измельчить капустные листья и смешать их поровну с белком. Сделать компресс.Вопреки распространенному мнению, нежелательно смачивать ожоги уриной, так как это может привести к заражению раны.Нельзя забывать, что если вышеперечисленные методы не помогают, необходимо обратиться к врачу.