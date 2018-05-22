4 аллергена, которых мы не замечаем

Ошибка думать, что аллергия появляется только у определённых людей и только во время цветения в мае. На самом деле она может маскироваться под симптомы простуды даже у здоровых людей. О неочевидных аллергенах нам рассказал аллерголог-иммунолог Научно-консультативного центра аллергологии и иммунологии Сергей Масальский.Сергей МасальскийПылевые клещи— Главные аллергены — клещи домашней пыли. Это не сама пыль, а мелкие членистоногие, которые живут в постельном белье и мягкой мебели. Они питаются нашей кожей, а их яйца и тела вызывают аллергию. При нарушенном иммунном ответе у взрослых она проявляется в виде насморка, чихания, длительного кашля, а у маленьких детей вдобавок ко всему возникает атопический дерматит, воспаления и сыпь на коже.Если на протяжении нескольких недель ни насморк, ни воспаления не проходят, идите к аллергологу. Он назначит анализы и сделает кожные пробы, чтобы выбрать подходящее лечение.Конечно, проведите генеральную уборку в доме. Вынесите на улицу и хорошо всё почистите (даже маленькие коврики), обработайте противоклещевым раствором мягкую мебель, выстирайте занавески и постельное бельё при температуре не ниже 60 градусов. Всех клещей убить вряд ли получится, но их концентрация точно уменьшится. Фото: shutterstock.comКошкиКошки — и длинношёрстные, и короткошёрстные — гораздо чаще вызывают аллергию у людей, чем собаки. Единственный вариант избавиться от аллергии — убрать её источник из жилого помещения хотя бы на время. В случае с кошкой на полное выветривание аллергенов уйдёт не больше трёх месяцев. Многие отдают кошку на неделю, но за такой короткий срок концентрация аллергенов не успевает уменьшиться. Ошибочно полагая, что дело не в животном, человек возвращает его домой и продолжает испытывать дискомфорт.Внезапные признаки аллергии на кошку могут появиться, даже если вы не держите её дома. Например, животное живёт в подъезде или у соседей. Аллергены кошки настолько летучи, что достаточно хорошей системы вентиляции в доме, чтобы человек почувствовал первые признаки заболевания. Фото: shutterstock.comПлесеньОдин из самых распространённых аллергенов. Она может скрываться под натяжными потолками, под раковиной, на стенах в угловой квартире здания, жить на стволах деревьев и образовываться на комнатных растениях, даже если вы о них постоянно заботитесь. Например, на деревьях плесень образуется, когда тает снег и на улице повышенная влажность, а дома — если вы не проветриваете помещение и не собираете воду после душа.Часто плесень поражает углы в многоквартирных домах, и люди, чьи квартиры как раз с угловым расположением, могут испытывать аллергию от скопившейся плесени. Исправит ситуацию в этом случае только капитальный ремонт. Фото: shutterstock.comПыльца (даже если ещё ничего не цветёт)Во время цветения растений на юге страны от аллергии начинают страдать жители и Центрального региона, где ещё лежит снег. Дело в том, что пыльца легко переносится на 1 000—1 500 километров. Если аллергия вызвана как раз пыльцой, сразу после возвращения с улицы отправляйте всю одежду в стирку.Кстати, первые лучи весеннего солнца и перепады температур тоже могут вызывать аллергию — так называемый весенний конъюнктивит.