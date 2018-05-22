Что должно находиться в дачной аптечке

Скоро многие переедут за город с детьми на все лето, а значит, нужно быть готовыми ко всему.Если у дачника есть хроническое заболевание, то нужно позаботиться о лекарствах, которые он принимает постоянно. Например, иметь с собой препараты для нормализации артериального давления. В аптечке должны быть нитроглицерин и валидол, даже если ни у кого нет проблем с сердцем. Позаботьтесь о спине и суставах: не перегружайте их подвигами на грядках и имейте при себе обезболивающее. В аптечке должны находиться: регидрон — нужен при потерях жидкости в случае теплового удара, отравления, диареи; сорбенты, например активированный уголь; противодиарейные средства; препараты от запора; ферменты для нормализации пищеварения (фестал, мезим); противоаллергические препараты общего и местного действия; мази и спреи от укусов насекомых; жаропонижающие; анальгетики и спазмолитики; спреи от насморка; глазные капли — 0,25-процентный раствор левомицитина — и 1-процентная тетрациклиновая или эритромициновая мазь; успокоительные средства; нашатырный спирт. Для детей все средства должны быть в специальной дозировке, также нужно иметь клизму, газоотводную трубку, присыпки, цинковую пасту, вазелиновую мазь, средства для смазывания обветренной кожи и пантенол. Нужны антисептические и обезболивающие спреи, жгут для остановки сильных кровотечений.Ольга Соколюк, врач-дерматолог:— В аптечке должны быть медицинские перчатки. Если вы будете оказывать помощь, это защитит вас от возможного инфицирования. Пинцет — для того чтобы удалить занозы и другие инородные тела из раны. Свежую рану нужно промыть антисептиком — хлоргексидином, перекисью водорода. Йодом и спиртом обрабатывают кожу только вокруг раны, спиртовые растворы нельзя использовать при ожогах. К ране или ушибу рекомендуется приложить холод. Удобно использовать гипотермические пакеты. В крайних случаях можно приложить пакет с замороженными овощами или мясом, грелку с холодной водой, но продукты или грелку нужно обязательно изолировать от раны чистой тканью. Повязки и бинты не должны мешать кровообращению и быть тугими. Непосредственно к ране лучше прикладывать ранозаживляющие повязки и пластыри из современных материалов. Такие повязки обладают обезболивающими и ускоряющими регенерацию свойствами, предотвращают инфицирование, облегчают уход за раной и помогают избежать формирования шрамов. Ничего нельзя выдавливать, прокалывать и прогревать в области лица. Это опасно для жизни. Любой прыщик нужно протереть спиртом, водкой и не давить! Если после того, как вы получили травму лица (ушиб, порез или появилось воспаление), развивается сильный отек, покраснение кожи, возникает боль при глотании, поднимается температура — немедленно покажитесь врачу.