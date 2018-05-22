Как влияет ночное бодрствование на психику

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Согласно результатам исследований университета в Шотландии, привычка поздно отходить ко сну может сказываться на нашем психическом здоровье. Специалисты издания The Lancet Psychiatry пришли к выводу, что нарушение циклов сна и бодрствования можно связать с психическими расстройствами. Результаты исследования подтвердил опрос 90 тысяч британцев.Как оказалось, люди, которые привыкли поздно ложиться спать, чаще страдают от депрессии и даже биполярного расстройства. Кроме того, пациенты жаловались на одиночество и психическое неблагополучие, тревожные состояния.Стоит отметить, что показатели активных в ночное время людей были на 11% выше по риску биполярного расстройства, нежели у тех, кто склонен ложиться раньше. А риск депрессии повышен на 6%. Все респонденты отмечали недовольство состоянием здоровье и частое чувство тревоги.При этом, по словам ученых, не только бодрствование в ночное время может стать причиной психических расстройств, но и поздний отход ко сну тоже повышает этот риск.?Напомним, что большинство специалистов советуют воздерживаться от занятий, которые могут отвлекать ото сна. Например, не пользоваться гаджетами перед сном или не увлекаться социальными сетями.