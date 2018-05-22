Во сколько должен быть последний прием пищи

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из Университета штата Алабама нашли новый способ похудеть и улучшить здоровье – не есть после 3 часов дня.Исследователи полагают, что подобное питание лучше, чем традиционные диеты.Участниками научного эксперимента стали 8 мужчин с избыточным весом. В течение пяти недель они употребляли суточную норму калорий до трех часов дня. То есть их ежедневный период голодания составлял 18 часов. Спустя время они вернулись к стандартному режиму питания, в котором питание занимает 12 часов каждый день, пишет News.com.au.В итоге оказалось, что, когда испытуемые если до трех часов дня, то они не только теряли в весе, но и имели более низкое кровяное давление, меньше хотели сладкого в вечернее время, а также улучшали контроль над гормоном инсулин, который, в свою очередь, регулирует метаболизм жиров.Американские эксперты пришли к выводу, что такой специфический подход к голоданию эффективен, поскольку он коррелируется с естественными циркадными ритмами, при которых человеческий организм сжигает калории в течение дня, а накапливает их ночью, когда мы обычно потребляем самую высококалорийную пищу.Ученые признают, что данное исследование очень небольшое, однако его результаты говорят о потенциальных преимуществах голодания, которые связаны не только со снижением потребления калорий, но и с тем, в какое время нужно есть, а в какое – ограничивать себя в еде.