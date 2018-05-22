7 важных правил для самостоятельного измерения давления

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Давление не просто нужно измерять время от времени, чтобы успеть засечь неблагоприятные процессы в сосудах и сердце, - мерить его следует правильно.Благодаря привычке измерять свое артериальное давление, можно своевременно выявить и начать лечить артериальную гипертензию, рассказал врач, сердечно-сосудистый хирург Андрей Ярка. При наличии ряда хронических заболеваний также важно периодически мерить давление.Как с точки зрения врачей правильно измерять давление самим в домашних условиях? Андрей Ярка посоветовал соблюдать несколько простых правил.Не мерить сразу после сна. Если даже нужно измерить давление утром, делать это следует не сразу после пробуждения, а минимум через 20 минут.Не мерить после физической активности. Нагрузки увеличивают кровообращение и давление в любом случае будет более высоким.Измерять на обеих руках. Давление необходимо измерить на обеих руках, поскольку оно бывает разным.Измерять в разное время суток. Делайте это утром и вечером.Измерять несколько раз. Если вы измеряете давление сами себе, то это нужно сделать трижды, а во внимание принять третий результат.Измерять в спокойном состоянии. Для точных замеров человек должен находиться в удобном кресле.Не волноваться из-за показателей тонометра. Электронный тонометр может давать результаты с погрешностью.Для справки: ВОЗ считает, что артериальное давление на уровне более 130/80 – это уже гипертензия.