Названы самые тяжелые для пищеварения продукты

Даже здоровые продукты питания способны оказаться причиной изжоги, тяжести в желудке, тошноты и газов.Некоторые продукт и блюда способны провоцировать крайне неприятные симптомы, свидетельствующие о возникших проблемах с пищеварениям. Эксперты в области диетологии рассказали, какая трапеза может заставить человека пожалеть о съеденном.Жареная еда. Дополнительный жир, используемый при жарке и без того жирных продуктов заставляет пищеварительную систему тратить слишком много усилий на расщепление такого обилия жирных кислот. При этом ЖКТ отвлекается от переваривания других продуктов.Острое. Переизбыток остроты раздражает стенки желудка и пищевода – это чревато появлением изжоги и болей.Фасоль. Невероятно полезная, фасоль тем не менее, может привести к весьма дискомфортному состоянию. В этом «виноваты» содержащиеся в ней углеводы олигосахариды, которые тяжело усваиваются и провоцируют газообразование.Картофельное пюре. Картофель сам по себе крахмальный овощ со сложными углеводами в составе. Молоко – источник белка. Смешение компонентов, которые требуют разных ферментов для переваривания, приводит к вздутию кишечника и тяжести желудка.Мороженое. Сочетание лактозы, жира и сахара является «убойным» даже для очень крепкого желудка, и поедание этого лакомства чревато спазмами и несварением.Капуста. В состав крестоцветных овощей входит углевод раффиноза, обладающий способностью раздувать кишечник как шар. Это может быть даже больно, не просто дискомфортно.Лук. В сыром виде лук меняет кислотность желудка и приводит к излишнему газообразованию, с ним также не «дружит» слизистая.Натуральные соки. Даже в одном стакане свежевыжатого сока может быть слишком много кислот, которые раздражают стенки желудка и кишечника.