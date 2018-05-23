Врачи рассказали, от какой болезни пиво защищает женщин
Специалисты рекомендуют представительницам прекрасного пола употреблять пиво, так как данный напиток защищает от ревматоидного артрита. Эксперименты показали, что риск развития опасной болезни снижается на 31%, если в небольших дозах пить пиво.
Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне установили, что пиво способно защитить прекрасную половину человечества от ревматоидного артрита. Чтобы доказать это, специалисты провели исследование. В эксперименте приняли участие около четверти миллиона женщин. Сообщается, что дамы во время исследования пили 2-3 раза в неделю алкогольный напиток. Результаты показали, что риск развития заболевания снизился на 31%.
Пока научные работники Бостона не выяснили, каким образом пиво на физиологическом уровне защищает женщин от ревматоидного артрита.
Данное аутоиммунное заболевание проявляется симметричным поражением костной и хрящевой ткани. Недуг могут сопровождать и другие системные проявления.
Эксперты подчеркивают, что вовремя начатое лечение поможет избежать деформации и нарушения суставов. В обратном случае артрит может сильно повлиять на качество жизни и привести к летальному исходу.
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