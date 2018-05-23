Врачи рассказали, от какой болезни пиво защищает женщин

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При употреблении пива риск заболевания снижается на 31%.Специалисты рекомендуют представительницам прекрасного пола употреблять пиво, так как данный напиток защищает от ревматоидного артрита. Эксперименты показали, что риск развития опасной болезни снижается на 31%, если в небольших дозах пить пиво.Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне установили, что пиво способно защитить прекрасную половину человечества от ревматоидного артрита. Чтобы доказать это, специалисты провели исследование. В эксперименте приняли участие около четверти миллиона женщин. Сообщается, что дамы во время исследования пили 2-3 раза в неделю алкогольный напиток. Результаты показали, что риск развития заболевания снизился на 31%.Пока научные работники Бостона не выяснили, каким образом пиво на физиологическом уровне защищает женщин от ревматоидного артрита.Данное аутоиммунное заболевание проявляется симметричным поражением костной и хрящевой ткани. Недуг могут сопровождать и другие системные проявления.Эксперты подчеркивают, что вовремя начатое лечение поможет избежать деформации и нарушения суставов. В обратном случае артрит может сильно повлиять на качество жизни и привести к летальному исходу.