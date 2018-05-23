Уход за жирной кожей лица

Основные признаки жирного типа кожи – повышенная сальность, расширенные поры, сероватый оттенок лица, комедоны и гнойные прыщи. Самые жирные участки кожи находятся в Т-образной зоне. Однако, у жирной кожи есть одно большое преимущество: стареть она начинает намного позже остальных типов кожи. К тому же, если правильно и систематически за ней ухаживать, то можно забыть о жирном блеске и других проблемах, связанных с этим типом кожи.Основными этапами по уходу за жирной кожей лица являются очищение, отшелушивание и увлажнение.ОчищениеОчищение – важный этап в уходе за жирным типом кожи. Сразу следует исключить средства, в составе которых есть спирт, так как применение сильнодействующих очищающих средств приводит лишь к увеличению выделения сальных желёз. Тоже самое касается горячей воды. Целесообразнее дважды в день умываться мягкими гелями или пенками, смывая их прохладной водой, которая способствует уменьшению сальности и сужает поры. А также рекомендуется использоваться специальную мягкую щёточку для нанесения геля на лицо. Полезно использовать лосьон с содержанием салициловой кислоты, который способствует заживлению прыщей и смягчает кожу.Отшелушивание кожи следует проводить дважды в неделю, желательно вечером после процедуры очищения. Систематическое проведение процедуры отшелушивания поможет предотвратить закупорку пор и появление прыщей. С помощью пилинга можно очистить поры от загрязнений, освободить кожу от лишнего сала. Хорошим вариантом являются пилинговые гели, так как их гранулы очищают кожу, а гель даёт ей увлажнение. В результате кожа выглядит гладкой и упругой.УвлажнениеУвлажнить кожу можно с помощью крема с матирующим эффектом на водной основе, также можно заменить крем на тоник. Однако, лучшим вариантом станет эмульсия, в которой содержится мало жира и много воды. Следует наносить эмульсию по утрам после умывания.При жирном типе лица очень важно правильно питаться, чтобы кожа выглядела свежей и здоровой. Желательно есть маленькими порциями четыре раза в день. Нужно исключить из рациона мучные и сладкие продукты, от копчёностей тоже лучше воздержаться. Лучше заменить вредные продукты на фрукты и овощи. А также полезным будет употребление молочных продуктов, варёной рыбы и гречки.Дважды в неделю на лицо необходимо наносить маски, подходящие для жирного типа кожи. Они способствуют очищению кожи и сужению пор, снимают воспаления и придают здоровый цвет лица коже. Перед тем, как нанести маску, следует немного подержать на лице тёплое полотенце, чтобы распарить кожу. А также можно использовать маску сразу после душа.