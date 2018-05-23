Как эффективно бороться с бессонницей?

Наверное, каждый человек знает, как мучительно провести бессонную ночь. Когда проблемы на работе или в семье не оставляют нас в покое. Да ещё и этот кризис, эта острая нехватка денег, или боязнь потерять вложения в бизнесе, да и другие проблемы мешают нам заснуть. Вроде бы и спать хочется, но только выключаешь свет и ложишься в кровать, как тут же все проблемы дня охватывают нас.Хорошо, если бессонница ограничилась одной ночью. А если мы не спим уже несколько ночей подряд, и на утро у нас не очень привлекательный вид? Вот тогда мы начинаем думать и искать средство для засыпания. МедикФорум собрал советы по борьбе с бессонницей.Как победить бессонницу?Таблетки? Но ведь мы знаем, что наша бессонница – не болезнь, а лишь временное явление, но даже это для нас слабое утешение. Как же нам быстро заснуть, крепко и глубоко проспать всю ночь, восстановить свои силы утром? Мы сами знаем прекрасно, что таблетки — это не выход из нашего положения. Мы понимаем, что привыкнем к ним и уже никогда не сможем заснуть нормально. Это будет всего лишь искусственный сон, ведь таблетки будут воздействовать только лишь на часть нашей нервной системы.Давайте не будем травить свой организм химией, а будем применять другой способ засыпания. Возьмем себе за правило отключаться от проблем дня, ведь все неудачи временны, всегда чёрная полоса жизни меняется на белую, закрывается одна дверь, но открывается обязательно другая. Каждый вечер мы будем пить успокоительный сбор трав, который сейчас продаётся в каждой аптеке, он поможет нам успокоиться и расслабиться.Натуральные средства от бессонницыСделаем себе тёплую ножную ванночку, которая даст нам приятное ощущение тепла. Затем сядем на стул, расслабим все наши мышцы, вытянем вдоль тела руки, закроем глаза, медленным движением опустим голову себе на грудь. Через 5 минут, мы почувствуем, как полностью расслабились, и сон начал одолевать нас. Мы забираемся в нашу уютную и теплую кровать и спим крепко и глубоко до самого утра. А утром, чувствуя себя бодрым и отдохнувшим, встречаем новый день, который принесёт нам только удачу и радости.