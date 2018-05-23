Семейные ссоры несут угрозу для здоровья человека

Любовь действительно способна наносить физиологические повреждения. После ссор с супругом у человека могут развиваться хронические болезненные состояния, как показало исследование.Страдающие от хронических болей люди сталкиваются с резким обострением своих симптомов после семейных конфликтов. Исследование с участием почти 300 состоящих в браке людей, страдающих от артритов и диабета, показало, что для ухудшения их состояния достаточно всего одного конфликта. Незначительные эпизоды семейных ссор усиливают боль, как установили эксперты из Университета Пенсильвании. Предыдущие исследования также изучали, каким образом брак влияет на здоровье в долгосрочной перспективе, но это первая работа, исследовавшая повседневные эмоциональные связи супругов и их влияние на физиологическое самочувствие.В эксперименте приняли участие две группы добровольцев. В первой состояло 145 пациентов с остеоартритом коленного сустава, а также их супруги. В другой группе были 129 пациентов с диабетом второго типа и их половинки. В обеих группах участники вели дневники, отражающие их настроение, степень тяжести симптомов, а также отношения со своими супругами в плане негативности или позитивности. Исследования продолжались, в среднем, 24 дня.Выяснилось, что жертвы хронических расстройств сталкивались с ухудшением своего настроения и более тяжелыми симптомами болезни в те дни, когда у них происходили семейные конфликты. В группе с остеоартритом коленного сустава уровень боли усиливался на следующий день после семейных ссор. Это еще одно наблюдение ученых, показывающее важность семейных отношений для здоровья человека.