Коррекция осанки: как выровнять спину?
Большинство отклонений в опорно-двигательном аппарате развивается из-за потери мышечного баланса: мышцы, которые должны удерживать сустав в определенной позиции, действуют «вразнобой».
Иными словами, при проблемах с осанкой, одна группа мышц остается всегда слишком перенапряженной, в то время как другая мышечная группа – чересчур расслабленной, инертной.
Например, люди, у которых плечи «свисают» вперед, страдают от подобного дисбаланса – сверхактивные мышцы компенсируют неактивные, что вызывает не только нарушения осанки, но и перенапряжение, усталость и дискомфорт в области шеи, плеч и т.д. Самый простой и эффективный способ устранения такого дисбаланса – растягивание сверхактивных мышц и укрепление опорных мышц.
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