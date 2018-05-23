Коррекция осанки: как выровнять спину?

Как оценить свою осанку самостоятельно? Прежде всего, наденьте облегающую одежду, станьте на ровную поверхность босиком в удобной для себя позе, не пытаясь себя как-то выправить. Если ваше тело не выглядит ровно, скорее всего, у вас отмечается одно или несколько так называемых постуральных отклонений.Большинство отклонений в опорно-двигательном аппарате развивается из-за потери мышечного баланса: мышцы, которые должны удерживать сустав в определенной позиции, действуют «вразнобой».Иными словами, при проблемах с осанкой, одна группа мышц остается всегда слишком перенапряженной, в то время как другая мышечная группа – чересчур расслабленной, инертной.Например, люди, у которых плечи «свисают» вперед, страдают от подобного дисбаланса – сверхактивные мышцы компенсируют неактивные, что вызывает не только нарушения осанки, но и перенапряжение, усталость и дискомфорт в области шеи, плеч и т.д. Самый простой и эффективный способ устранения такого дисбаланса – растягивание сверхактивных мышц и укрепление опорных мышц.