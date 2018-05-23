Найдено лекарство «вечной молодости»

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Оказывается, омолаживающее вещество таки существует – однако его нашли не так и не там, где вы могли бы ожидать. Предварительные исследования на мышах и обезьянах уже продемонстрировали положительные эффекты этой «панацеи против старения».В статье, опубликованной в журнале Targeted Oncology, было показано, что препарат, разработанный для лечения рака, отменяет признаки старения. Правда, пока это было показано в экспериментах а животных: лекарство работало у собак, обезьян и мышей (например, препарат смог продлить жизнь мышей среднего возраста на 60%).Речь идет о препарате рапамицин – его принимают онкобольные и пациенты, являющиеся реципиентами трансплантатов. Тесты на обезьянах доказали, что этот препарат вполне безопасен, так что он может однажды стать антивозрастным средством и для людей.Также недавно прошли лечение рапамицином две пожилые собаки – до этого они едва могли ходить. Теперь животные обрели жизненную силу, и снова могут бегать и играть со своими владельцами.Впрочем, препарат все еще должен пройти много испытаний и модификаций, так как сейчас его побочные эффекты препарата рак, диабет, инфекции и многое другое. Так что, даже если тесты на животных будут полностью успешны, нет никакой гарантии, что он будет столь же эффективным для людей.