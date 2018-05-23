Найдено лекарство «вечной молодости»
В статье, опубликованной в журнале Targeted Oncology, было показано, что препарат, разработанный для лечения рака, отменяет признаки старения. Правда, пока это было показано в экспериментах а животных: лекарство работало у собак, обезьян и мышей (например, препарат смог продлить жизнь мышей среднего возраста на 60%).
Речь идет о препарате рапамицин – его принимают онкобольные и пациенты, являющиеся реципиентами трансплантатов. Тесты на обезьянах доказали, что этот препарат вполне безопасен, так что он может однажды стать антивозрастным средством и для людей.
Также недавно прошли лечение рапамицином две пожилые собаки – до этого они едва могли ходить. Теперь животные обрели жизненную силу, и снова могут бегать и играть со своими владельцами.
Впрочем, препарат все еще должен пройти много испытаний и модификаций, так как сейчас его побочные эффекты препарата рак, диабет, инфекции и многое другое. Так что, даже если тесты на животных будут полностью успешны, нет никакой гарантии, что он будет столь же эффективным для людей.
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