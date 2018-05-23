Кофе повысит эффективность лекарств

Ценность кофеина – в натуральности. При синтезе полимерных гелей используется масса химически активных катализаторов, но их недостаток в том, что они повреждают при контакте чувствительные вещества, например, в биологических препаратах.В недавней научной работе исследователи из Массачусетского технологического института продемонстрировали на животной модели и in vitro, что они могут «заполнять» такие транспортные гели двумя противомалярийными препаратами, после чего лекарственные агенты (артесунат и пиперахин) остаются эффективными при использовании.Авторы ожидают, что новый материал будет также использоваться для транспортировки других классов лекарственных средств. Исследователи утверждают, что препараты на основе этого геля могут также выпускаться в формах для разжевывания, что выглядит привлекательно для пациентов, которые испытывают трудности с глотанием капсул и таблеток, а также детей.Немаловажно, что разработчикам достаточно просто контролировать такие свойства носителя, как прочность, структура поверхности и скорость высвобождения активных ингредиентов – им можно просто менять химические и механические свойства геля, слегка корректируя его состав. Например, они уже произвели таким путем полиэфиры, которые содержали либо полиэтиленгликоль, либо другой полимер, полипропиленгликоль. Точно также ученые создали кофеиновый гель, который объединяют эти два популярных фармакологических полимера в разных соотношениях.Изменение свойств поверхности материала может помочь исследователям контролировать то, как быстро или медленно гели перемещаются через пищеварительный тракт. «В зависимости от задач и активных веществ, производитель может быстро создать оптимальную смесь. Наша цель состояла в том, чтобы упростить метод изготовления и сохранить улучшенный профиль безопасности полиэфира, используя потенциально более безопасные катализаторы – и нам это удалось», - заверяют разработчики.