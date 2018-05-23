Топ-10 фруктов, напичканных пестицидами

В этом году исследователи EWG обнаружили, что более 98% образцов клубники, наряду со шпинатом, персиками, нектаринами, вишнями и яблоками, содержали остатки по меньшей мере одного пестицида. Примечательно, что в одном образце клубники было найдено 20 различных пестицидов.

В этом году «Грязная дюжина» включает в себя те же 12 фруктов и овощей, что и в прошлом году – вот полный список «Dirty Dozen»-2018 в порядке убывания:

Клубника
Шпинат
Нектарины
Яблоки
Виноград
Персики
Вишня
Груши
Помидоры
Сельдерей
Картофель
Сладкий перец

Эксперты обеспокоены тем, что эта информация воспрепятствует людям употреблять достаточно фруктов и овощей, особенно тем, которые считают недоступными более дорогостоящие органические продукты. Впрочем, в отчет также включен список «Чистые 15». Версия 2018 года почти идентична прошлогодней:

Авокадо
Сладкая кукуруза
Ананас
Капуста
Лук
Замороженный сладкий горошек
Папайя
Спаржа
Манго
Баклажаны
Дыня медовая
Киви
Канталупа
Цветная капуста
Брокколи

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь