Последствия сотрясения мозга: обычные и необычные

Сотрясение головного мозга — это один из видов черепно-мозговой травмы (ЧМТ), самая распространенная ее разновидность и самая легкая. Однако, несмотря на свою «легкость», сотрясение может приводить к очень неприятным, а также необычным последствиям. Отдельные случаи преображения людей, получивших сотрясение мозга, легли в основу сюжетов книг и фильмов. MedAboutMe выяснял, к каким последствиям оно может привести.Опасность сотрясения мозга, прежде всего, заключается в том, что симптомы его могут быть не выражены. Однако ткани мозга при этом получили повреждения, и отсутствие лечения и попытки вести привычный образ жизни ухудшают состояние пострадавшего.Как понять, было ли сотрясение мозга? Врачи указывают на несколько характерных признаков:После удара по голове (или головой обо что-то) была потеря сознания хотя бы на короткое время или выпадение даже незначительного временного промежутка из памяти. «Искры из глаз», а также так называемый «эффект старой кинопленки». После травмы даже поворот головы отзывается болью. Боль может становиться сильнее, когда человек ложится или на фоне мыслительной активности. Также характерные признаки сотрясения: тошнота, рвота, нарушения координации — даже незначительные. Затуманенность или спутанность сознания, нарушения памяти и концентрации внимания тоже говорят о травме мозга. Могут также развиваться нарушения зрения — двоение, проблемы с фокусировкой и повышенная чувствительность к свету. Повышенная сонливость и, напротив, бессонница даже на фоне сильной усталости. Раздражительность, тревожность, не свойственные этому человеку до получения травмы.Итак, даже если человек в целом чувствует себя неплохо, но у него имеются хотя бы некоторые из перечисленных признаков, значит, он перенес сотрясение мозга. Ему требуется осмотр невролога, полный покой и готовность столкнуться с возможными последствиями.Откуда берутся негативные эффекты, возникающие через некоторое время после травмы, когда, кажется, все давно должно было пройти? При ударе мозга о кости черепа происходит разобщение синапсов — контактов между нейронами. Кроме того, может меняться пространственная организация белковых молекул в нейронах, что ведет к повреждению нервных клеток. В ходе выздоровления в тканях мозга могут образовываться спайки, это приводит к нарушению кровообращения и, как следствие, к различным патологиям. Изменения в мозге могут развиваться на протяжении месяцев после травмы. В зависимости от масштабов поражения, а также от того, где именно был поврежден мозг, и возникают эффекты, зачастую поражающие врачей и ученых.В перечень тяжелых нейродегенеративных заболеваний, толчок к развитию которых может дать сотрясение мозга, входят:В последние полвека в США разразились несколько крупных скандалов по поводу влияния некоторых видов профессионального спорта на здоровье мозга спортсменов. Речь идет о боксе, о регби и ряде других видов спорта, где травмы головы являются нередким явлением. Появился даже термин «энцефалопатия боксеров». Среди проявлений энцефалопатии боксеров: периодическая спутанность сознания, характерная походка, когда одна нога не успевает за другой, дрожь в конечностях, покачивание головы, расстройства координации.Уже в одном из последних исследований было доказано, что состояние миелинового покрытия нервных волокон в области мозга даже через 3 месяца после травмы отличается от нормы. Причем даже в тех случаях, когда миелина больше, чем должно быть — это все равно не является хорошим показателем. Ученые утверждают, что после сотрясения миелин новообразованной оболочки нервов менее структурирован и хуже выполняет свои функции.Ученые обнаружили, что в крови людей, получивших сотрясение головного мозга, заметно повышается уровень тау-белка. А этот белок, наряду с амилоидным, является причиной развития болезни Альцгеймера. Более того, по концентрации тау-белка в крови пострадавшего человека можно даже предсказывать продолжительность его реабилитации. Правда, этот метод на практике пока не применяется.По другой версии, которая предполагает вирусную природу болезни Альцгеймера, при ударе по голове происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. Обычно он защищает наш мозг от проникновения со стороны чужеродных патогенных элементов. А при повреждении повышается риск инфицирования тканей вирусами и бактериями со стороны остального организма.Известно, что отложения тау-белка в головном мозге человека — это путь к болезни Альцгеймера. И если даже одно сотрясение приводит к его накоплению в тканях, то что же говорить о дятлах — эти птицы долбят дерево сериями по 10-14 ударов. Действительно, в их мозгах тоже откладывается тау-белок, причем в передней части мозга, то есть, именно там, где и у людей, страдающих впоследствии посттравматической энцефалопатией. Но дятлы от этого почему-то не страдают и в маразм не впадают. Сейчас ученые выясняют, каким образом дятлам удается обходить проблему накопления тау-белка.По недавно опубликованным данным, даже одно сотрясение мозга на 56% повышает вероятность развития болезни Паркинсона. Если же повреждений было несколько — риск возрастает на 83%. Кроме того, оказалось, что люди, получавшие травмы головы, заболевали болезнью Паркинсона в среднем на пару лет раньше, чем те, кому удалось сохранить свой мозг в целости. Правда, эти данные были получены в ходе наблюдений за ветеранами боевых действий, но ученые считают, что о возможных рисках стоит подумать всем, кто получал травмы головы или входит в группу повышенного риска.Посттравматическая эпилепсия — не самое редкое осложнение сотрясения головного мозга. Эта патология может развиться даже после легкой травмы. Правда, ученые считают, что в последнем случае надо иметь генетическую предрасположенность к эпилепсии, чтобы даже легкое сотрясение спровоцировало развитие болезни. Чаще всего эпилепсия возникает при травме виска.Нередко в результате сотрясения развивается ретроградная амнезия, то есть человек не помнит о том, что происходило непосредственно перед травмой. Реже встречаются случаи антероградной амнезии — утраты памяти о событиях, происходивших после травмы. Наконец, самая необычная реакция мозга — создание ложных воспоминаний на фоне одного из видов амнезии — таким образом мозг замещает утраченные для него события.Нарушения памяти могут сохраняться и после выздоровления. Так, одни больные теряли навыки, которыми они обладали до получения травмы. Другие напрочь утрачивали способность усваивать новую информацию.Науке известно немало случаев, когда человек, получивший травму головного мозга, в частности, сотрясение, менялся, приобретал черты другой личности. Что характерно — в худшую сторону. Описаны проявления раздражительности, агрессии, обидчивости, состояния хронического пессимизма. При этом такие люди переставали себя контролировать: к вспышкам агрессии или к состоянию эйфории они переходили в считанные секунды. Чаще всего речь в таких случаях шла о травме лобной доли мозга.Сотрясение мозга может привести к частичной утрате речи, уменьшению словарного запаса и, как уже было сказано, к ухудшению память. Но известно также множество историй о людях, которые после удара по голове заговорили на языке, которого до этого не знали. Правда, практика показывает, что тщательный разбор всех таких случаев позволяет избавиться от мистического налета. Всегда выясняется, что человек этот язык в той или иной степени знал, например, в далеком детстве, но полностью забыл. Травма «встряхнула» мозг и «освежила» давно неиспользуемые контакты между нейронами, что и привело к возникновению синдрома иностранной речи.Это, пожалуй, самое необычное последствие сотрясения мозга, загадочное, пугающее и одновременно разочаровывающее.В крайне редких случаях сотрясение головного мозга может стать причиной развития синдрома саванта, или савантизма. Это очень редкое явление, которое заключается в том, что человек после ЧМТ начинает демонстрировать какие-либо необычные умения: способность производить сложные расчеты в уме, запоминать на слух несколько страниц неизвестного ранее текста или огромные объемы визуальной информации, чуять скрытые для подавляющего большинства людей запахи, ориентироваться во времени (календарный савантизм — способность точно сказать, на какой день недели придется та или иная дата), и т. п.Правда, обычно такое приобретенное умение соседствует с поведением на грани умственной отсталости, а то и за этой гранью. Поэтому подобные феномены привлекают внимание, но счастья и успеха самим пострадавшим не приносят.Ученые объясняют синдром саванта тем, что в результате сотрясения мозга меняется структура белого вещества — тел нейронов и их отростков, покрытых миелиновой оболочкой. И эти изменения разрушают одну часть личности человека, но способствуют возникновению другой. При этом в ходе восстановления тканей на месте утраченных нейронов появляются новые клетки мозга, которые образуют новые нервные связи. Чем моложе человек, тем активнее этот процесс.Мозг — хрупкий орган, и любые травмы, даже если они кажутся легкими, могут оказаться для него опасными. Поэтому при подозрении на сотрясение мозга следует:Обратиться к врачу и пройти обследование. Выполнять все указания врача, даже на фоне уверенности, что все уже прошло само. После выздоровления пройти обследование у невролога и снять электроэнцефалограмму. Это позволит вовремя выявить эпилепсию.Чудеса преображенного сознания, описанные в книгах и фильмах — большей частью выдумка, фантазия авторов. В реальности такие случаи, во-первых, встречаются крайне редко, во-вторых, сочетаются с множеством негативных посттравматических эффектов.