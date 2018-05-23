Чем опасна оксолиновая мазь

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Оксолиновая мазь впервые появилась в СССР в начале 70-х годов. И с тех пор ее популярность не уменьшается. Она используется для лечения герпеса, насморка, гриппа, лишая и профилактики ряда других болезней. Но в большинстве других стран эта мазь не получила особого распространения из-за недоказанной эффективности средства.Опасный индуктор интерферонаОксолиновая мазь относится к индукторам интерферона, представляющего собой белок, вырабатываемый организмом для борьбы с вирусами. Именно благодаря ему наш организм и может противостоять инфекциям и болезням.Оксолиновая мазь стимулирует организм к выработке интерферона, что, по мнению медиков, и помогает ему бороться с заболеваниями.Но природная выработка интерферона является крайне сложным процессом и его стимулирование с помощью сторонних препаратов может навредить организму. В ситуациях, когда пораженные вирусом клетки пытаются безрезультатно выработать интерферон, происходит их истощение. Это приводит е затягиванию лечения и может стать причиной серьезных осложнений.Именно поэтому во многих государствах использование индукторов интерферона запрещено, так как они вызывают ослабление иммунитета. Эксперты ВОЗ утверждают, что подобные препараты, наравне с антибиотиками, вызывают привыкание. Это может стать причиной ситуаций, когда даже простые операции будут нести риск для жизни пациента.Эффективность не доказанаЗа все время использования оксолиновой мази ни разу не проводились исследования, касающиеся оценки ее эффективности. Впрочем, это же можно сказать и о серной мази и мази Вишневского. В пользу всех этих средств говорит лишь опыт пациентов.Но ряд экспертов в области медицины отмечает, что положительный опыт использования мази в большей мере связан с эффектом плацебо. Его суть состоит в следующем: если пациенту дать нейтральное вещество (никак не влияющее на организм), но сказать ему, что это эффективное лекарство, то он обязательно почувствует улучшение своего состояния. По мнению ученых, именно на этом эффекте и держится популярность оксолиновой мази.Обратный эффект оксолиновой мазиМногие люди неправильно используют это средство. Например, часто она применяется для увлажнения слизистой оболочки носа, будучи абсолютно непригодной для этого, ведь основной компонент мази пересушивает ее. Это вызывает появление кровоточащих ран.Более того, эксперты в области медицины часто выступают против применения назальных мазей. Причина в том, что вазелин, являющийся основой оксолиновой мази, притягивает частицы пили, которые проникают в организм и могут вызвать серьезные заболевания.