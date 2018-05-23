Десять вопросов про полис ОМС

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Рассказываем о самом важном из документов для медицинского обслуживания, на который имеет право каждый – о полисе ОМС.– Только паспорт гражданина РФ и карточка СНИЛС. На ребенка – свидетельство о рождении, СНИЛС ребенка и паспорт одного из родителей. Пока полис будет оформляться, а это примерно 1 месяц, вместо него дадут временный – он работает точно так же, как и основной (если в поликлинике будут отказывать в обслуживании по нему, стоит сообщить в страховую). Ребенок в первые 30 дней жизни может обслуживаться по полису родителей. Иностранцы тоже могут получить полис ОМС, для этого нужен их паспорт с отметкой о временном проживании на территории РФ либо вид на жительство. Разница в данном случае в том, что для граждан РФ срок действия полиса не ограничен, а для иностранцев – ограничен сроками временного проживания.– Надо. В первом случае нужно обратиться с заявлением в страховую компанию, что выдала старый полис. Во втором – в страховую по новому месту жительства. Схема действий и набор документов тот же, что и при первичном оформлении. К слову, это не право, а прямая обязанность застрахованного – уведомить компанию об изменениях, и сделать это нужно в течение 1 месяца.– Он работает на территории всей страны. В законе «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» четко написано, что «права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи, установленные базовой программой обязательного медицинского страхования, являются едиными на всей территории Российской Федерации». Кроме базовой программы, есть еще территориальная, которая действует в конкретном субъекте. Однако отказ в медпомощи под предлогом «полиса другого региона» и с объяснением, что «у нас тут своя программа», незаконен.– Можно, это делается раз в год. Реестр компаний можно посмотреть на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования – www.ffoms.ru. Только нужно произвести замену до 1 ноября текущего года. Менять страховщика можно чаще, если речь идет о переезде. Сменить можно и медучреждение, к которому вы прикреплены, – перечень можно найти на сайте территориального фонда ОМС (контакты есть на том же сайте ФФОМС).– Это можно проверить, позвонив в свою страховую компанию и узнав, входит ли конкретная услуга в базовую или территориальную программу ОМС. Если вы уже заплатили, это тоже можно сделать. Сохраните чеки и обратитесь в страховую с соответствующим заявлением. Там разберутся, законно ли с вас взяли деньги, и в случае неправомерности возместят. Однако это все касается ситуаций с медучреждениями, работающими по системе ОМС (некоммерческими медцентрами).– Обратиться к главному врачу поликлиники. Если возможности в данный момент нет, позвоните в страховую компанию (данные есть на полисе) или в территориальное отделение ФОМС (данные должны быть в поликлинике на стенде информации). Отказ в помощи по причине того, что «полис старый», незаконен.– Не имеют права, если речь идет об экстренной помощи. В остальных случаях предъявлять полис нужно, однако в большинстве случаев можно просто назвать номер или показать копию – бумажную или фото (есть смысл сделать ее заранее). Но есть ситуации, когда нужен оригинал, даже если в медучреждении есть копия и никогда прежде у вас не требовали ничего предъявлять: например, полис понадобится при оформлении родового сертификата. Если вы отправились в другой регион без полиса, можно обратиться в территориальный орган ФОМС – там найдут данные (данные самих фондов есть в поликлиниках).– Название и контактные данные страховщика высветятся, например, при записи к врачу через электронные сервисы. Работники поликлиники могут узнать их таким же образом самостоятельно. К слову, электронный полис нового образца (пластиковая карточка) не отменяет действие двух других видов полиса – старого бумажного и зеленой карты без чипа и фото. Они также действительны.– Получить дубликат. Это можно сделать в страховой компании, проделав те же действия, что при получении нового или замене в связи с изменениями личных данных. Набор документов – тот же. Никаких штрафов за это не п­олагается.– Чтобы получать лечение или госпитализироваться в госучреждение – нет, недостаточно. Строго говоря, полис ДМС вообще никакого отношения к государственному медицинскому страхованию не имеет – это документ для коммерческой медпомощи в конкретном учреждении или нескольких, на которые распространяется страховка. Попытка обратиться в поликлинику даже по месту жительства, не говоря уже о другом регионе, предъявив полис ДМС, вызовет непонимание уже на этапе регистратуры. Поэтому иметь полис ОМС все же стоит, потому что ДМС – не навсегда и не всегда работает. А люди имеют обыкновение заболевать внезапно.