Чем вреден сон больше 8 часов

Долгое время считалось, что нехватка сна – куда хуже, чем недоедание, малоподвижный образ жизни и хронические стрессы. Последние исследования могут удивить, но игнорировать их нельзя – и даже опасно для здоровья.Что раньше советовали врачи взрослому человеку в качестве лучшего средства при хронической усталости, сезонном недомогании или перегрузке на работе? Правильно, высыпаться. То есть спать столько, сколько захочет организм. И уж никак не менее 8-9 часов. Более того, некоторые известные на весь мир красотки сообщали, что один из рецептов их вечной молодости – это именно долгий сон. Регулярный.Долгий сон страшнее недосыпанияИ вот такая вдруг новость: спать больше 8 часов, оказывается, очень вредно. Порой смертельно вредно! А лучше и вовсе спать не более 7 часов. Профессор Шон Янгстедт из Аризоны, занимающийся изучением влияния сна на организм человека, выяснил путем многих экспериментов: у людей, спящих не более семи часов в сутки, отмечается самый низкий порог заболеваемости и смертности при одинаковых прочих исходных условиях с другими участниками исследований. Психиатр из Калифорнии Даниэль Крипке подтвердил эти выводы, проведя в течение шести лет аналогичные испытания с участием более миллиона добровольцев.Память не любит лишнего снаСреди перечня неблагоприятных последствий долгого сна для здоровья – когнитивные функции: при избыточном сне память ухудшается, способность получать новые знания и навыки резко снижается. Исследователи считают подобные результаты сравнимыми по негативным последствиям с теми данными, которые были получены у группы хронически невысыпающихся подопечных. Лучшие когнитивные показатели выявлялись в границах семичасового ночного отдыха. Небольшие поправки в ту или другую сторону зависят от возраста, образа жизни и имеющихся заболеваний и считаются незначительными.Прибавили в весе? Начните раньше вставатьВ группе риска при избыточном сне – люди, склонные к диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Конечно, сокращение часов отдыха не сможет вылечить вас от имеющихся заболеваний, но это один из факторов, предотвращающих вышеперечисленные неприятности в числе прочих важных методов профилактики. Риск появления таких заболеваний при продолжительном сне увеличивается на 20–25 процентов.До депрессии и инсульта – всего пара часовЕсли у вас плохое настроение, велик соблазн завалиться в постель, приняв успокоительное, и погрузиться в длительный, якобы лечебный сон. Однако возвращение в мир бодрствующих облегчения не приносит – это тоже доказано исследованиями. Кроме того, установлено, что сон длительностью более восьми часов может сильно увеличить вероятность развития инсульта, причем аж на 50 процентов!Больше сна – тяжелее мигреньЧрезмерный сон провоцирует мигрени – казалось бы, лечебный эффект сна при головной боли подтвержден практикой и опытом многих женщин. Да, именно женщин – именно они чаще жалуются на беспричинные и внезапные головные боли. Все верно, сон прекрасно поможет – но только если речь идет об умеренном его количестве. Иначе вы имеете на 30–35 процентов больше шансов оказаться в группе риска по хроническим мигреням.Сердце, тебе не хочется покоя…В числе прочих проводились исследования с участием почти 100 000 человек для выявления зависимости длительного сна и болезней сердца. Зависимость установлена: долгий сон на 40 процентов увеличивает риск сердечных заболеваний. Секрет такой связи врачи продолжают выявлять.Позвоночник спать не любитЕщё одна неприятная закономерность: дольше сон – хуже состояние позвоночника. Конечно, речь идет не о тех случаях, когда неподвижность вызвана травмами. Если же вы в целом здоровы, вашему позвоночнику категорически противопоказано длительное пассивное лежание и сон.Альцгеймер приходит во снеУтверждать это с абсолютной вероятностью пока нельзя, но испанские ученые проводят соответствующие исследования и выдвигают гипотезу: те, кто любил в молодости подольше поспать, в преклонном возрасте – если до него доживают – в среднем в два раза чаще страдают от слабоумия, деменции и болезни Альцгеймера.Дольше сон – короче жизньДа, именно так можно сформулировать итог многих исследований и выводы врачей по поводу долгого сна. Российский врач-сомнолог Григорий Аргунович подчеркивает, что опаснее всего для здоровья «злостные» нарушения: прерывистый сон, отсутствие режима, склонность отсыпаться или попытки спать «впрок». Артериальное давление скачет, риск тромбоза увеличивается, мышцы атрофируются.Хотите быть долгожителем, в здравом уме и твердой памяти? Спите не больше семи часов в сутки.