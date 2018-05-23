Названа неожиданная опасность чистоты в доме

Большинство случаев детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) связаны с генетической предрасположенностью и стерильным окружением, утверждают британские ученые из Института изучения рака, об их работе пишет MedicalXpress.Исследователи провели метаанализ десятков работ, посвященных лимфобластному лейкозу, и пришли к выводу, что формирование это болезни происходит в два этапа. Сначала, в результате генетической мутации, вероятность которой около 5%, у зародыша формируется предрасположенность к этому недугу. Затем ОЛЛ провоцируется одним из обычных заболеваний вроде простуды.При этом авторы исследования отмечают, что гораздо сильнее заболеванию подвержены дети, которые провели свой первый год жизни в "стерильных" условиях, избегая контактов со сверстниками и редко посещая публичные места. В то же время этот недуг встречается гораздо реже у детей, посещавших ясли.Эти утверждения были проверены на лабораторных мышах — генетически предрасположенные к лейкозу грызунов, выращенные в стерильных условиях, болели лейкозом чаще, чем их выросшие в обычной обстановке собратья.Руководитель исследования профессор Мэл Грейвс называет это "парадоксом прогресса". Он отмечает, что лейкоз чаще встречается в относительно богатых обществах, в которых дети меньше подвержены разным заболеваниям, из-за чего их иммунная система не получает должной "тренировки".