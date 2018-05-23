Женщинам лучше не игнорировать эти симптомы гормонального сбоя
Организм женщины устроен таким образом, что с самого рождения в нем периодически могут происходить гормональные изменения, от чего их состояние тоже меняется.
Самыми серьезными гормональными перестройками врачи называют: половое созревание, беременность, роды и менопаузу.
Но бывает и так, что внешние факторы негативно влияют на функциональность щитовидной железы, в следствие чего нарушается производство гормонов и может заметно ухудшиться здоровье.
Большинство женщин при этом предпочитают мириться с неприятными симптомами либо игнорировать их, не выясняя причину появления. Это может обернуться еще большими осложнениями, поэтому медики напомнили о том, как проявляет себя дисбаланс гормонов.
Симптомы гормонального сбоя:
- снижение полового влечения;
- повышенная утомляемость;
- стремительный набор веса;
- чрезмерная утомляемость;
- агрессивность, раздражительность, плохое настроение;
- проблемы со сном и засыпанием;
- усиленное выделение пота с неприятным запахом;
- выпадение волос и ломкость ногтей;
- рост волос в нежелательных для женщины местах - на лице, груди, спине.
При появлении вышеперечисленных симптомов следует в ближайшее время посетить врача, сдать анализы и выяснить, что не так с вашим здоровьем, а также начать лечение, чтобы быстрее устранить признаки недуга.
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