Женщинам лучше не игнорировать эти симптомы гормонального сбоя

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Медики рекомендуют женщинам внимательнее относиться к своему здоровью.Организм женщины устроен таким образом, что с самого рождения в нем периодически могут происходить гормональные изменения, от чего их состояние тоже меняется.Самыми серьезными гормональными перестройками врачи называют: половое созревание, беременность, роды и менопаузу.Но бывает и так, что внешние факторы негативно влияют на функциональность щитовидной железы, в следствие чего нарушается производство гормонов и может заметно ухудшиться здоровье.Большинство женщин при этом предпочитают мириться с неприятными симптомами либо игнорировать их, не выясняя причину появления. Это может обернуться еще большими осложнениями, поэтому медики напомнили о том, как проявляет себя дисбаланс гормонов.Симптомы гормонального сбоя:- снижение полового влечения;- повышенная утомляемость;- стремительный набор веса;- чрезмерная утомляемость;- агрессивность, раздражительность, плохое настроение;- проблемы со сном и засыпанием;- усиленное выделение пота с неприятным запахом;- выпадение волос и ломкость ногтей;- рост волос в нежелательных для женщины местах - на лице, груди, спине.При появлении вышеперечисленных симптомов следует в ближайшее время посетить врача, сдать анализы и выяснить, что не так с вашим здоровьем, а также начать лечение, чтобы быстрее устранить признаки недуга.