Женщинам лучше не игнорировать эти симптомы гормонального сбоя

Медики рекомендуют женщинам внимательнее относиться к своему здоровью.

Организм женщины устроен таким образом, что с самого рождения в нем периодически могут происходить гормональные изменения, от чего их состояние тоже меняется.

Самыми серьезными гормональными перестройками врачи называют: половое созревание, беременность, роды и менопаузу.

Но бывает и так, что внешние факторы негативно влияют на функциональность щитовидной железы, в следствие чего нарушается производство гормонов и может заметно ухудшиться здоровье.

Большинство женщин при этом предпочитают мириться с неприятными симптомами либо игнорировать их, не выясняя причину появления. Это может обернуться еще большими осложнениями, поэтому медики напомнили о том, как проявляет себя дисбаланс гормонов.

Симптомы гормонального сбоя:

- снижение полового влечения;

- повышенная утомляемость;

- стремительный набор веса;

- чрезмерная утомляемость;

- агрессивность, раздражительность, плохое настроение;

- проблемы со сном и засыпанием;

- усиленное выделение пота с неприятным запахом;

- выпадение волос и ломкость ногтей;

- рост волос в нежелательных для женщины местах - на лице, груди, спине.

При появлении вышеперечисленных симптомов следует в ближайшее время посетить врача, сдать анализы и выяснить, что не так с вашим здоровьем, а также начать лечение, чтобы быстрее устранить признаки недуга.
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