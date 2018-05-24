Две сигареты в день так же опасны, как и целая пачка

Ограничение числа выкуриваемых сигарет абсолютно бесполезно, как показало исследование. Лишь полный отказ от этой вредной привычки улучшает здоровье легких. Многие курильщики, которые знают о том, насколько вредной является их привычка, часто говорят, что с некоторых пор курят значительно меньше. Например, не две пачки в день, а всего одну, или 10-15 сигарет. Часть курильщиков даже хвалятся, что курят всего две-три сигареты в день. Однако исследование ученых из Northwestern University в Чикаго показало, что тактика сокращения количества выкуриваемых сигарет никак не влияет на укрепление здоровья легких. Другими словами, только полный отказ от сигарет действительно имеет значение для здоровья. Так, выкуривающие не более 10 сигарет в день люди значительно больше рискуют столкнуться с эмфиземой, по сравнению с теми, кто когда-то курил по пачке в день или больше, но потом окончательно бросил. Так называемые незаядлые курильщики также сталкиваются со значительным уменьшением объема легких, по сравнению с теми, кто бросил курить вне зависимости от стажа этой вредной привычки. Исследование всё-таки показало, что самые «тяжелые» курильщики, отказавшиеся от сигарет, снижают шансы столкнуться со смертельно опасным раком легких сильнее, чем незаядлые курильщики. МедикФорум напоминает, что длительное время эксперты считали сокращение количества сигарет полезным для здоровья явлением и даже мостиком на пути к полному отказу от курения. Однако исследование показало, что четверть всех курильщиков считают себя незаядлыми, то есть выкуривающими небольшое число сигарет. При этом ни у кого из них нет намерения бросить курить, так как они убеждены, что несколько сигарет в день не опасны для здоровья.