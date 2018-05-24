Победить простуду эффективным способом

Британские химики и биологи случайно разработали препарат IMP-1088, который мешает всем разновидностям вируса простуды проникать в клетки человека, что защищает его от развития болезни.В самом начале исследований ученые планировали создать средство от малярийного плазмодия, который очень опасен для человека. Однако в ходе опытов с цепочками белка ученые случайно обнаружили вещество, которое действовало не против плазмодия, а против вируса человеческого организма.По словам одного из разработчиков Эда Тейта, у лекарства есть ряд побочных эффектов и принимать его стоит только в том случае, если человек «болеет настоящей простудой, а не чем-то похожим».Хотя соединение IMP-1088 еще не прошло клинические испытания, эксперименты на клеточных культурах продемонстрировали, что оно не токсично для организма человека. Если испытания закончатся успешно, то человечество получит первое реальное лекарство от всех типов простуды.На данный момент ученые работают над созданием аэрозоля для вдыхания внутрь, который будет подавлять размножение вирусов в легких человека. Испытания с участием людей начнут не раньше чем через два года.Простуда до сих пор остается одним из самых распространенных заболеваний на Земле, для которого до сих пор не существует вакцины или лекарства. Причина этого, как и в случае с гриппом, очень проста — в природе существуют тысячи разновидностей этого вируса, каждый из которых быстро мутирует и эволюционирует.