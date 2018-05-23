6 продуктов питания, которые улучшают работу поджелудочной железы

Ежегодно сотни тысяч людей госпитализируются в медицинские учреждения по поводу острого панкреатита. Это серьёзное заболевание, требующее неотложного лечения. Приблизительно в 25% случаев острый панкреатит трансформируется в хронический, который, в свою очередь, является фактором риска развития рака поджелудочной железы, сахарного диабета, печёночной недостаточности и других патологий, представляющих реальную угрозу для жизни человека.Правильная диета является одним из наиболее эффективных методов профилактики заболеваний поджелудочной железы. Давайте узнаем, какие продукты питания “любит” этот орган.1. КуркумаОбнаружено, что куркума обладает мощными противовоспалительными свойствами, а также стимулирует продукцию инсулина, что предотвращает развитие сахарного диабета. Более того, она препятствует формированию желчных камней, которые являются одним из фактором риска развития панкреатита.2. ВишниОказывается, вишни не только очень вкусные, но и не менее полезные. Эти ягоды богаты антиоксидантами, защищающими организм от неблагоприятного воздействия свободных радикалов. Также установлено, что потребление вишен ассоциировано со снижением вероятности развития рака поджелудочной железы.3. ГречихаВысокое содержание белка и клетчатки, отсутствие глютена, большое количество антиоксидантов - всё это делает гречку просто незаменимым продуктом питания. Она способствует нормальному пищеварению и выведению токсических веществ из организма. Также гречка является одним из первых продуктов, которые вводятся после периода голодания при остром панкреатите.4. ШпинатШпинат - ещё один отличный продукт для поддержания здоровья поджелудочной железы. Согласно исследованию Национального института рака, рацион, в состав которого входит шпинат и другие овощи, снижает вероятность возникновения рака поджелудочной железы.5. ЛимонЛимон и другие цитрусовые также могут улучшить состояние поджелудочной железы. Они способствуют синтезу ферментов, которые участвуют в метаболизме белков, жиров и углеводов.6. БрокколиВ брокколи содержится апигенин - вещество, которое относится к классу биофлавоноидов, защищающих клетки организма от патогенных воздействий. Также брокколи богата витаминами К и С.Заботьтесь о своём организме и питайтесь правильно! При появлении симптомов нарушения работы поджелудочной железы следует обратиться к гастроэнтерологу.