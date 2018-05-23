6 продуктов питания, которые улучшают работу поджелудочной железы
Правильная диета является одним из наиболее эффективных методов профилактики заболеваний поджелудочной железы. Давайте узнаем, какие продукты питания “любит” этот орган.
1. Куркума
Обнаружено, что куркума обладает мощными противовоспалительными свойствами, а также стимулирует продукцию инсулина, что предотвращает развитие сахарного диабета. Более того, она препятствует формированию желчных камней, которые являются одним из фактором риска развития панкреатита.
2. Вишни
Оказывается, вишни не только очень вкусные, но и не менее полезные. Эти ягоды богаты антиоксидантами, защищающими организм от неблагоприятного воздействия свободных радикалов. Также установлено, что потребление вишен ассоциировано со снижением вероятности развития рака поджелудочной железы.
3. Гречиха
Высокое содержание белка и клетчатки, отсутствие глютена, большое количество антиоксидантов - всё это делает гречку просто незаменимым продуктом питания. Она способствует нормальному пищеварению и выведению токсических веществ из организма. Также гречка является одним из первых продуктов, которые вводятся после периода голодания при остром панкреатите.
4. Шпинат
Шпинат - ещё один отличный продукт для поддержания здоровья поджелудочной железы. Согласно исследованию Национального института рака, рацион, в состав которого входит шпинат и другие овощи, снижает вероятность возникновения рака поджелудочной железы.
5. Лимон
Лимон и другие цитрусовые также могут улучшить состояние поджелудочной железы. Они способствуют синтезу ферментов, которые участвуют в метаболизме белков, жиров и углеводов.
6. Брокколи
В брокколи содержится апигенин - вещество, которое относится к классу биофлавоноидов, защищающих клетки организма от патогенных воздействий. Также брокколи богата витаминами К и С.
Заботьтесь о своём организме и питайтесь правильно! При появлении симптомов нарушения работы поджелудочной железы следует обратиться к гастроэнтерологу.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил penal в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий