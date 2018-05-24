Самые распространенные причины головной боли
Редко, когда кто-то задумывается, от чего могла разболеться голова. Но на самом деле, причин у этого явления достаточно много и лучше - знать о них и уметь распознавать, так как это может облегчить процесс лечения.
Причины головной боли могут быть безобидными, а могут и указывать на серьезные заболевания, которые нужно начать лечить в срочном порядке.
Медики назвали самые распространенные причины головных болей:
Дефицит жидкости в организме. Обезвоживание не щадит человеческий организм. Мало того, что оно вызывает преждевременное старение тканей и клеток, так еще и способствует появлению головной боли.
Резкие ароматы. Голова может заболеть из-за сильного запаха туалетной воды, как собственной, так и чужой. Также, негативно влияют на самочувствие лакокрасочные и строительные материалы, а также химические вещества.
Избыточная масса тела. При ожирении сильно страдают сосуды, от чего появляются проблемы с артериальным давлением и, соответственно, приступы головных болей учащаются.
Перенапряжение глаз. Длительное влияние яркого света либо беспрерывная работа за компьютером напрягают глаза, а от этого может возникнуть головная боль.
Переизбыток сна. Когда человек привык ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а на выходных не встает с постели до обеда, у него может разболеться голова.
Рак мозга. Боль в голове может быть вызвана ростом злокачественной опухоли.
Мигрень. Данное заболевание характеризуется частыми головными болями, эпицентр которых локализуется с одной стороны головы. Чаще всего от таких болей страдают женщины.
Метеочувствительность. Некоторые люди страдают от перепадов температуры воздуха, изменения погодных условий, магнитных бурь и прочих явлений природы, ощущая жуткие головные боли. В данном случае необходимо обследовать сосуды головного мозга и определить с лечащим врачом, как избежать неприятных симптомов метеочувствительности.
Помните, что, выпивая обезболивающую таблетку, вы избавляетесь от головной боли, но никак не влияете на корень проблемы со здоровьем, который вызвал ее.
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