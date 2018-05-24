Автомобильные кондиционеры признаны опасными для здоровья

В фильтрах вентиляционного оборудования собирается множество бактерий.Кондиционер обычно первое, что включают водители жарким днём, но не все знают, что в них могут водиться потенциально опасные бактерии.Оказалось, что в фильтрах систем кондиционирования воздуха автомобилей могут содержаться вредные микроорганизмы, которые ранее были обнаружены в стационарных системах кондиционирования и вентиляции воздуха. Протестировав в ходе исследования фильтры, исследователи из Лондонского столичного университета обнаружили, что во всех образцах содержались возбудители менингита, инфекций мочевыводящих путей и септического артрита.Пробы с фильтров кондиционеров, которые были взяты из разных автомобилей по всей Великобритании, подвергались лабораторному анализу, и каждый из них содержал микроорганизмы. Наиболее часто встречающимися бактериями были Bacillus Licheniformis, часто ассоциируемые с птичьими перьями и почвой.В более половины фильтров — восемь из 15 проверенных — был именно этот микроорганизм. Вторыми по распространённости были микроорганизмы вида Bacillus subtilis. Bacillus subtilis обычно обнаруживаются в желудочно-кишечном тракте людей, а также у некоторых млекопитающих Bacillus subtilis связаны с широким спектром инфекций, включая менингит, абсцессы и сепсис.В среднем, тест обнаружил 1,6 различных штаммов микроорганизмов на исследуемый фильтр. Транспортные средства из Плимута возглавили список — в них число штаммов было выше среднего — 2,3 разновидности на одно транспортное средство.По результатам исследования автомобилистам была дана рекомендация проводить чистку и обеззараживание автомобильных кондиционеров не реже одного раза в два года, чтобы удалить опасные бактерии, находящиеся внутри системы.Доктор Пол Матевеле, старший преподаватель Лондонского столичного университета, принимавший участие в исследовании, в частности сказал: «Мы обнаружили множество микроорганизмов в фильтрах для кондиционирования воздуха. Некоторые из найденных бактерий имеют связь с заболеваниями животных, желудочно-кишечного тракта человека, и с другими очень неприятными инфекциями, которые могут нанести большой вред организму людей, особенно имеющим ослабленную иммунную систему. Если бы автовладельцы знали, какой воздух они вдыхают из вентиляционных отверстий систем кондиционирования воздуха, они бы дважды подумали, прежде чем их включать».