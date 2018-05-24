Медики рассказали о пользе безглютеновой диеты

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Многим людям именно такая диета поможет похудеть.Многие диетологи отмечают, что безглютеновая диета помогает похудеть. Кроме того, есть люди, которые не могут потреблять продукты, в которых есть глютен – из-за неусваиваемости этого вещества организмом.Глютен или клейковина – это высокомолекулярный белок, содержащийся в ряде злаковых культур. Аллергию на глютен чаще всего диагностируют у детей в возрасте 6-12 месяцев и взрослых от 30 до 40 лет.Глютен содержится в большом количестве в большинстве злаковых культур, в частности, содержится во всех сортах пшеницы, ржи и ячменя. Поэтому хлеб, кондитерские изделия, хлопья и пиво содержат много клейковины, которая у некоторых вызывает аллергию. А еще есть продукты, в которых глютен вводят искусственно для повышения их эластичности.Безглютеновая диета необходима людям, которые больны целиакией – непереносимость этого белка или чувствительность к глютену. Диетологи составили перечень продуктов, которые не содержат глютен.Продукты, которые не содержат глютен:- говядина, свинина, куриное и другое мясо;- все виды рыбы и морепродукты;- молоко, кефир, натуральный йогурт, сыр, масло;- картофель, тыква, баклажан, цуккини, зеленая фасоль и другие овощи;- рис, кукуруза, горох, соевые бобы, бобы маш;- гречка, киноа, сорго;- все виды орехов, ягод и фруктов;- грибы;- яйца;