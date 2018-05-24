Как быстро очистить кишечник: лучшие методы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Разгрузку для кишечника нужно проводить не реже одного раза в месяц.Чтобы предупредить зашлакованность организма и вытекающие отсюда последствия, диетологи советуют своевременно очищать кишечник.Существует масса доступных методов очищения кишечника, к которым вы можете прибегнуть. Не все они безопасны, поэтому прежде, чем выбрать тот или иной, следует узнать о нем побольше из Интернета либо от близких/друзей/коллег.Как понять, что кишечник зашлакован?В первую очередь нарушается пищеварение, появляются запоры. На коже могут появиться покраснения, угри и другие воспалительные процессы. Человек ощущает тяжесть в животе, может почувствовать усталость и чрезмерную утомляемость. Но лучше - до такого состояния себя не доводить.Дабы вы не теряли время, составили список самых эффективных методов очистки кишечника:- разгрузочные дни на яблоках или кефире;- употребление салата "Метелка" из капусты, свеклы, моркови, петрушки и оливкового масла;- по утрам есть отруби и запивать их водой;- трехдневное голодание, когда можно пить только воду;- чистка соленой водой - натощак следует выпить в течение полутора часов около 12 стаканов соленой воды;- клизмы с водой эффективно очищают кишечник, но злоупотреблять ими не стоит;- главная функция активированного угля, как мощного сорбента, состоит в том, чтобы впитать в себя все вредные вещества из кишечника и вывести их наружу;- овощной детокс с помощью свежеотжатых соков.Можно использовать один из представленных выше методов очищения кишечника, а можно и чередовать их, чтобы выбрать самый лучший для себя и прибегать к нему каждый раз, когда это потребуется.