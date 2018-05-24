Как быстро очистить кишечник: лучшие методы
Чтобы предупредить зашлакованность организма и вытекающие отсюда последствия, диетологи советуют своевременно очищать кишечник.
Существует масса доступных методов очищения кишечника, к которым вы можете прибегнуть. Не все они безопасны, поэтому прежде, чем выбрать тот или иной, следует узнать о нем побольше из Интернета либо от близких/друзей/коллег.
Как понять, что кишечник зашлакован?
В первую очередь нарушается пищеварение, появляются запоры. На коже могут появиться покраснения, угри и другие воспалительные процессы. Человек ощущает тяжесть в животе, может почувствовать усталость и чрезмерную утомляемость. Но лучше - до такого состояния себя не доводить.
Дабы вы не теряли время, составили список самых эффективных методов очистки кишечника:
- разгрузочные дни на яблоках или кефире;
- употребление салата "Метелка" из капусты, свеклы, моркови, петрушки и оливкового масла;
- по утрам есть отруби и запивать их водой;
- трехдневное голодание, когда можно пить только воду;
- чистка соленой водой - натощак следует выпить в течение полутора часов около 12 стаканов соленой воды;
- клизмы с водой эффективно очищают кишечник, но злоупотреблять ими не стоит;
- главная функция активированного угля, как мощного сорбента, состоит в том, чтобы впитать в себя все вредные вещества из кишечника и вывести их наружу;
- овощной детокс с помощью свежеотжатых соков.
Можно использовать один из представленных выше методов очищения кишечника, а можно и чередовать их, чтобы выбрать самый лучший для себя и прибегать к нему каждый раз, когда это потребуется.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий