Назван список продуктов, полезных для здоровья легких

Ученые провели обширное исследование, задействовав 100 тысяч человек, чтобы узнать, какие продукты питания лучше всего помогут укрепить лёгкие и улучшить их работу. Они утвержадют, что прием этих продуктов в пищу приведет к значительному улучшению самочувствия и работы лёгких.С каждым днем воздушная оболочка планеты Земля становится все хуже, это означает, что люди дышат все более грязным воздухом. При некоторых подсчетах выяснилось, что ежедневно один человек вдыхает в себя две столовые ложки микроскопической пыли, в которую входят различные аллергены и вирусы. Лёгкие – это орган, снабжающий весь организм человека воздухом, а это значит, что пыль, вдыхаемая человеком, расходиться дальше по всему телу.Ученые считают, что не обязательно ходить в противогазе и пить таблетки, чтобы поддержать органы дыхательных путей. Достаточно есть пищу, которая способна укрепить лёгкие. В список этой полезной пищи входит творог, куриные яйца и морепродукты. Также много пользы могут принести в организм грецкие орехи, петрушка и миндаль. Эти продукты питания очень богаты на витамины и антиоксиданты. Именно они помогут держать баланс между вредными и опасными веществами и клетками, которые защищают организм и борются с вредными веществами.Ученые отмечают, что если добавлять в свой ежедневный рацион вышеперечисленные продукты, это может стать хорошей и надежной профилактикой от проблем с лёгкими.