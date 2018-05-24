Депрессия и тревожность? Ученые уверены: дело не в голове, а в гормонах!

Существует выраженная связь между депрессией и тревожными расстройствами с одной стороны и аутоиммунным тиреоидитом — с другой. Аутоиммунный тиреоидит — это хроническое заболевание щитовидной железы, затрагивающее примерно 10% населения. Ученые из Университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге (Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-N?rnberg), Германия, продемонстрировали, что специальное лечение может помочь многим пациентам с этими заболеваниями, особенно женщинам.Депрессия и повышенная тревожность относятся к числу наиболее распространенных психических расстройств во всем мире. В 2016 г. более 260 тыс. пациентов были госпитализированы для лечения только в Германии, по статистическим данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office).Немецкие ученые выявили выраженную взаимосвязь между депрессией и тревожными расстройствами и аутоиммунным тиреоидитом. Это подтверждают результаты метаанализа 21 независимого исследования с участием более 36 тыс. человек, из которых у 35 168 пациентов выявлена депрессия и у 34 094 — повышенная тревожность.Ученые отмечают, что большинство пациентов чувствовали облегчение после установления диагноза, так как очень часто они не получали объяснения их симптомов. Аутоиммунный тиреоидит приводит к длительному воспалению щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы влияют на метаболизм и клеточный энергетический баланс, а также на восприятие собственных уровней энергии и психику. Аутоиммунный тиреоидит приводит к развитию определенных психических симптомов, включая рассеянность, напряженность и истощение. Люди, как правило, заболевают в возрасте 30–50 лет, причем женщины подвержены этому значительно чаще, чем мужчины. Поскольку заболевание часто впервые проявляется примерно в то же время, что и симптомы менопаузы, и оно не связано с какими-либо болевыми ощущениями, его легко пропустить или неправильно диагностировать, списав его проявления на симптомы менопаузы или депрессию и тревогу как самостоятельное заболевание.Результаты исследования показали, что пациенты с аутоиммунным тиреоидитом в 3,5 раза чаще подвержены депрессии и в 2,3 раза чаще — тревоге. Кажется, что это не так уж и много, но поскольку все 3 нарушения очень распространены, это означает, что доля пациентов с аутоиммунным тиреоидитом составляет более 40% среди всех случаев депрессии и 30% всех случаев тревоги.Таким образом, исследователи рекомендуют проводить скрининг всех пациентов с диагнозом депрессии и повышенной тревожности на наличие аутоиммунного тиреоидита. И уже затем назначать лечение с учетом особенностей основного заболевания.